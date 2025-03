Osemfinále Ligy majstrov sľubuje zaujímavé súboje, v akcii aj Hancko

osemfinále Ligy majstrov - prvé zápasy



utorok 4. marca:



18.45 FC Bruggy - Aston Villa /rozhodcovia: Pinheiro - Jesus, Maia (všetci Portug.)/



21.00 PSV Eindhoven - FC Arsenal /rozhodcovia: Gil Manzano - Barbero, Nevado (všetci Šp.)/



21.00 Real Madrid - Atletico Madrid /rozhodcovia: Turpin - Danos, Pages (všetci Fr.)/



21.00 Borussia Dortmund - OSC Lille /rozhodcovia: Sanchez - Cabanero, Prieto (všetci Šp.)/



streda 5. marca:



18.45 Feyenoord Rotterdam - Inter Miláno /rozhodcovia: Eskas - Engan, Bashevkin (všetci Nór.)/



21.00 Benfica Lisabon - FC Barcelona /rozhodcovia: Zwayer - Kempter, Dietz (všetci Nem.)/



21.00 Paríž St. Germain - FC Liverpool /rozhodcovia: Massa - Carbone, Alassio (všetci Tal.)/



21.00 Bayern Mníchov - Bayer Leverkusen /rozhodcovia: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Ang.)/

Bratislava 3. marca (TASR) - Už tento týždeň odštartujú osemfinálové súboje najprestížnejšej klubovej súťaže sveta. Ťahákom utorkového programu futbalovej Ligy majstrov bude madridské derby, v stredu sa môžu diváci tešiť na nemecký duel Bayernu Mníchov s Bayerom Leverkusen či stretnutie Paríža St. Germain s Liverpoolom. V akcii bude aj slovenský reprezentant Dávid Hancko, ktorého Feyenoord Rotterdam si zmeria sily s Interom Miláno.Obhajca trofeje Real Madrid nebol v ligovej fáze suverénny. Po dvoch triumfoch a troch prehrách nemal istý postup, no v závere prišli tri víťazstvá za sebou a vo februárovom play off si "biely balet" poradil v dvojzápase s Manchestrom City jednoznačne 6:3. Piate Atletico postúpilo priamo a svojmu mestskému rivalovi bude chcieť oplatiť finálové prehry z rokov 2014 a 2016. Posledné tri vzájomné zápasy sa skončili remízou. "," uviedol tréner Realu Carlo Ancelotti podľa uefa.com.Už jedenástykrát sa v niektorej z európskej súťaží stretne londýnsky Arsenal s úradujúcim holandským šampiónom PSV Eindhoven. "Kanonieri" zakončili hlavnú časť na treťom mieste o skóre za Barcelonou, ale Mikelovi Artetovi medzitým vypadli zo zostavy ofenzívni hráči Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Martinelli i Gabriel Jesus. Odrazilo sa to aj na výsledkoch. V semifinále anglického Ligového pohára Londýnčania dvakrát podľahli Newcastlu 0:2, v Premier League naposledy remizovali s Nottinghamom 0:0 a predtým prehrali s West Hamom 0:1. "," citovala Artetu agentúra AFP.Utorkový program otvorí súboj FC Bruggy s Aston Villou. Oba tímy sa stretli už na jeseň, belgický zástupca vtedy vyhral na domácom trávniku 1:0. Do play off postúpil až z posledného 24. miesta a na ceste do osemfinále vyradil víťaza Európskej ligy Atalantu Bergamo. Anglický klub však prehral len jeden ďalší zápas a ligovú fázu zakončil na ôsmom mieste. Ďalšie prekvapenie súťaže OSC Lille čaká neľahký súboj na pôde Borussie Dortmund.Stredajšie zápolenia odštartujú hráči Feyenoordu a Interu. Hanckov tím vyradil v play off favorizované AC a zaskočiť bude chcieť aj druhý milánsky klub. Postup do osemfinále režíroval práve slovenský obranca, ktorý v odvete získal ocenenie Hráč zápasu. "," povedal vtedy. Rotterdam sa predstaví už pod vedením nového trénera Robina van Persieho, ktorý mužstvo prevzal minulý týždeň.Najväčším lákadlom bude duel v Parku Princov medzi domácim Parížom a Liverpoolom. Zverenci Arneho Slota ovládli ligovú fázu a hoci sa v nej francúzsky tím trápil, v play off suverénne zdolal Brest 10:0. "," avizoval kouč PSG Luis Enrique. "," dodal Slot.Z pohľadu nielen bundesligového fanúšika je zaujímavý súboj úradujúceho šampióna s najúspešnejším nemeckým klubom histórie. Posledné vzájomné zápasy hrajú skôr v prospech "farmaceutov", ktorí pod vedením Xabiho Alonsa dosiaľ s Bavormi neprehrali. "," konštatoval obranca mníchovského klubu Alphonso Davies. Prekvapiť môže duel Benficy Lisabon s Barcelonou, ktoré sa stretli už v hlavnej časti. Prestrelku na štadióne Estadio da Luz vtedy zvládli Katalánci 5:4.