Osemfinále ME: Šláger dvoch kritizovaných v Düsseldorfe

PONDELOK 1. júla, 18.00 h



osemfinále /Merkur-Spiel-Arena, Düsseldorf/



Francúzsko - Belgicko



rozhodca: Glenn Nyberg (Švéd.)



Predpokladané zostavy:



Francúzsko: Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez - Kante, Tchouameni - Dembele, Griezmann, Rabiot - Mbappe

Belgicko: Casteels - Castagne, Faes, Vertonghen, Theate - Tielemans, Onana, De Bruyne - Trossard, Lukaku, Doku

Düsseldorf 30. júna (TASR) - Futbalisti Francúzska sa na ME stretnú v osemfinálovom šlágri s Belgickom. Duel dvoch najlepších európskych tímov v rebríčku FIFA je na programe od 18.00 h v Düsseldorfe, jeho víťaz sa stretne vo štvrťfinále s úspešnejším z dvojice Portugalsko - Slovinsko.Nad hrou Francúzska prevažovalo v základnej skupine veľké sklamanie. Kritika sa zniesla najmä na herný štýl a nedostatočnú efektivitu v ofenzíve. Znepokojenie však nevyjadril tréner Didier Deschamps, ktorý kritikom jeho tímu poslal odkaz. "" vyjadril sa 55-ročný kormidelník, ktorý Francúzov doviedol v roku 2018 k zisku titulu majstrov sveta a vo finále svetového šampionátu si "Les Bleus" pod jeho vedením zahrali aj pred dvoma rokmi v Katare, keď podľahli Argentíne. Na prebiehajúcom turnaji v Nemecku dokázali Francúzi ako jediní v "déčku" zdolať Rakúsko, ktoré neskôr ovládlo skupinu. Tri body pre vicemajstrov sveta však zariadil vlastným gólom rakúsky obranca Maximilian Wöber. Ofenzívna mizéria Francúzov pokračovala v súboji s Holandskom, ktorý sa skončil bezgólovou remízou. Jediný gól strelený priamo hráčom Francúzska zaznamenal až v treťom vystúpení na turnaji proti Poľsku útočník Kylian Mbappe, ktorý otvoril skóre z pokutového kopu, no jeho tím remizoval 1:1 a so štyrmi bodmi postúpil z druhej priečky. "" povedal Deschamps.Slabou efektivitou sa prezentuje Antoine Griezmann, ktorý nepremenil niekoľko gólových príležitostí. Proti Poľsku sa nedostal do základnej zostavy a nastúpil až na záverečnú polhodinu. Podľa štatistiky v očakávaných góloch (XG) má tretie najvyššie číslo na turnaji (1,84). Vyššie majú iba Mbappe (2,12 z dvoch zápasov) a Gruzínec Georges Mikautadze (2,26). "," povedal na adresu Griezmanna stredopoliar Aurelien Tchouameni. Griezmann by mohol nastúpiť v osemfinále v pozícii tvorcu hry v strede poľa, keďže práve v nej zažiaril na MS v Katare.V najzamotanejšej skupine hrali Belgičania. Prvýkrát v histórii šampionátu sa stalo, že všetky štyri tímy mali na konci rovnaký počet bodov (4). Na úvod turnaja Belgicko šokujúco zakoplo so Slovenskom (0:1), no v ďalších dvoch dueloch neinkasovalo a tlak zvládlo. Späť za postupom nasmerovalo tím Domenica Tedesca víťazstvo nad Rumunskom (2:0). Osemfinálovú istotu získal tretí tím rebríčka FIFA vďaka bezgólovej remíze s Ukrajinou. Belgičania doplatili proti Slovákom na efektivitu a dvakrát im presný zásah Romelua Lukakua odobral ofsajdový verdikt systému VAR. Belgický kanonier vyšiel strelecky naprázdno aj proti Rumunom a Ukrajincom, keďže VAR mu prekazil radosť aj z tretieho gólu na turnaji. "," citovala AFP belgického krídelníka Johana Bakayoka. Napriek tomu, že "červení diabli" skončili v skupine na druhom mieste, Eduardo Camavinga si myslí, že Belgičania budú predstavovať pre Francúzov tvrdú skúšku. "," povedal stredopoliar Realu Madrid.Belgická futbalová federácia sa v sobotu ospravedlnila za video, ktoré sa objavilo na jednom z jej kanálov na sociálnych sieťach. Na videu bol belgický komik, ktorý sa pýtal, kto počas zápasu kopne Mbappeho do píšťaly, na čo mu odpovedal stredopoliar Amadou Onana: "Amadou Onana". Riadiaci orgán neskôr video stiahol.