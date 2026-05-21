Štvrtok 21. máj 2026Meniny má Zina
Osemfinále ME znamenalo stopku pre tri slovenské tímy

Na snímke slovenskí lukostrelci Jozef Bošanský (vpravo) a Denisa Baránková (vľavo) na exteriérovej strelnici Lukostreleckého klubu Bratislava v Dúbravke po European GP a pred Svetovými hrami v pondelok 28. júla 2025. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Antalya 21. mája (TASR) - Slovenskí reprezentanti sa na ME v lukostreľbe v tureckej Antalyi nedostali v tímových súťažiach medzi osmičku najlepších. Osemfinále bolo konečnou pre slovenský pár v mixe v kladkovom luku, družstvo žien v olympijskom luku i tím mužov v kladkovom luku.

Dvojica Petra Kočutová, Jozef Bošanský v disciplíne, ktorá bude mať v Los Angeles 2028 olympijskú premiéru, zviedli dramatický súboj s talianskym duom Elisa Ronerová, Michea Godano. Podľahli v ňom až v dodatočnom rozstrele 18:19, keď po využití štandardného počtu šípov bol stav nerozhodný 153:153.

Ženské trio v olympijskom luku Denisa Hurban Baránková, Elena Bendíková a Kristína Druskovová prehralo s Veľkou Britániou 2:6 na setové body. Slovenský tím v kladkovom luku Jozef Bošanský, Matúš Durný ml. a Oliver Zachar podľahol Slovincom 226:236.
