Osemfinále MS: Leckie pred Argentínou: Šokujme svet

Holandsko - USA

rozhodujú: Wilton Sampaio - Bruno Boschilia, Bruno Pires (všetci Braz.)



Predpokladané zostavy:



Holandsko: Noppert - Timber, Van Dijk, Ake - Dumfries, De Roon, F. De Jong, Blind - Klaassen - Gakpo, Depay

USA: Turner - Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson - McKennie, Adams, Musah - Weah, Sargent, Pulisic

osemfinále:



Argentína - Austrália

rozhodujú: Szymon Marciniak - Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (všetci Poľ.)



Predpokladané zostavy:



Argentína: E. Martinez - Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico - Mac Allister, Fernandez, De Paul - Alvarez, Messi, Di Maria

Austrália: Ryan - Karacic, Souttar, Rowles, Behich - Mooy - Leckie, Irvine, McGree, Goodwin - Duke

Al Raján 2. decembra (TASR) - Holandsko a Argentína vstúpia v pozícii favoritov do úvodných dvoch zápasov vyraďovacej fázy na futbalových MS v Katare. Holandsko sa v prvom osemfinále stretne s USA (16.00 SEČ) a Argentína nastúpi proti Austrálii (20.00 SEČ).Holanďania ťahajú 18-zápasovú šnúru bez prehry, datujúcu sa od júna 2021, keď na európskom šampionáte podľahli Česku. Američania sa do štvrťfinále MS dostali naposledy v roku 2002. Duel na Chalifovom medzinárodnom štadióne v Al Rajáne povedie brazílsky rozhodca Wilton Sampaio. "," varuje kouč Holanďanov Louis van Gaal, vo veku 71 rokov najstarší kormidelník na turnaji."Oranjes" vyhrali základnú A-skupinu so siedmimi bodmi, no herne nenadchli. "," reagoval Van Gaal na kritiku, že jeho zverenci so Senegalom (2:0), Ekvádorom (1:1) i Katarom (2:0) zaostali za očakávaniami. Výkonmi v skupine zaujal 23-ročný krídelník Cody Gakpo. Hráč PSV Eindhoven zaznamenal tri góly a spoločne s ďalšími štyrmi hráčmi figuroval po štvrtkových stretnutiach na čele tabuľky strelcov. "," povedal na adresu svojho zverenca Van Gaal. Ten sa bude môcť spoľahnúť aj na barcelonského útočníka Memphisa Depaya, ktorý vzhľadom na zdravotný stav naskočil v prvých dvoch dueloch iba z lavičky. Proti Kataru hral už od začiatku a je pripravený aj na osemfinále.," vyhlásil Depay.Američania v Katare ešte neprehrali. Po remízach s Walesom (1:1) a Anglickom (0:0) zdolali v priamom súboji o postup Irán 1:0. Po ôsmich rokoch si tak opäť zahrajú v osemfinále.ť," uviedol tréner USA Gregg Berhalter, ktorý ako hráč odštartoval profesionálnu kariéru práve v Holandsku. Obliekal dresy Zwolle, Sparty Rotterdam i Cambuuru. Výraznú holandskú stopu v tíme USA má aj obranca Sergino Dest. Syn holandskej matky a amerického otca vyrastal v krajine tulipánov, meno si získal v Ajaxe Amsterdam, odkiaľ prestúpil do Barcelony a teraz je na hosťovaní v milánskom AC.," citovala ho agentúra AP. Američania sa s Holandskom stretli zatiaľ päťkrát a po štyroch prehrách prišiel v roku 2015 triumf 4:3 v amsterdamskej Aréne. Danny Williams vtedy vyrovnal v 88. minúte a Bobby Wood dal o 96 sekúnd neskôr víťazný gól.Američania veria, že do zápasu bude v poriadku Christian Pulisic, autor víťazného zásahu v rozhodujúcom súboji v skupine proti Iránu. Dvadsaťštyriročný krídelník Chelsea utrpel pomliaždenie panvy po kolízii s brankárom Alirezom Beyranvandom. "," vyhlásil Pulisic.Argentína chce ako jeden z topfavoritov MS potvrdiť tento status v dueli s outsiderom z Austrálie. Na šokujúcu prehru so Saudskou Arábiou zareagoval juhoamerický šampión zhodnými víťazstvami 2:0 nad Mexikom a Poľskom, čo znamenalo prvenstvo v C-skupine. Kolaps v otváracom dueli i ďalšie zaváhania gigantov sú však pre "Albicelestes" varovaním. "," tvrdí argentínsky líder Lionel Messi, ktorý stojí pred míľnikom 1000 súťažných zápasov v kariére a šampionát v Katare je jeho poslednou šancou vybojovať titul majstra sveta. "," uviedol Messi.Po zmenách v zostave si v argentínskom strede poľa vypýtali miesto v základe Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez i Rodrigo De Paul, v útoku naposledy pomohol gólom Julian Alvarez. Kouč Lionel Scaloni neplánuje skladbu tímu meniť, hoci menšie problémy so stehenným svalom hlásil pred osemfinále Angel Di Maria.," reagoval Scaloni. "" Argentína nechce dopustiť scenár z predchádzajúcich MS v Rusku, keď v osemfinále vypadla po prehre 3:4 s Francúzskom.Austrálčania sa medzi šestnástku najlepších na MS dostali druhýkrát v histórii. Premiérovo sa to "Socceroos" podarilo v roku 2006 v Nemecku, vtedy ich v osemfinále vyradilo Taliansko gólom Fracesca Tottiho z penalty v 95. minúte. "," vyzval krídelník Mathew Leckie, ktorého gól rozhodol o triumfe nad Dánskom v rozhodujúcom dueli skupinovej fázy. Austrália predtým prehrala s Francúzskom 1:4 a zdolala Tunisko 1:0.Zápas medzi Argentínou a Austráliou je na programe na štadióne Ahmada bin Aliho v Al Rajáne v sobotu o 20.00 SEČ, rozhodovať ho budú arbitri z Poľska na čele s hlavným Szymonom Marciniakom.Sobota, 3. decembra, 16.00 (SEČ), Chalifov medzinárodný štadión (mesto Al Raján)