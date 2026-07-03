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Osemfinálový zápas Mexiko - Anglicko sa možno začne skôr

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Mexickí fanúšikovia mávajú vlajkami, zatiaľ čo sledujú futbalový zápas v rámci majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Ekvádorom v Mexiku, v utorok 30. júna 2026. Foto: TASR/AP

V Mexico City totiž hrozia búrky a záplavy.

Autor TASR
Los Angeles 3. júla (TASR) - Osemfinálový zápas futbalových MS 2026 medzi Mexikom a Anglickom bude mať možno skorší výkop. V Mexico City totiž hrozia búrky a záplavy. Duel by mal podľa pôvodného harmonogramu na Aztéckom štadióne odštartovať v noci na pondelok od 2.00 SELČ. Šestnásťfinále medzi Mexikom a Ekvádorom (2:0) sa začalo s hodinovým oneskorením pre lejak, pripomenula agentúra AFP.
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