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Osemfinálový zápas Mexiko - Anglicko sa odohrá v pôvodnom termíne

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Na snímke kapitán Anglicka Harry Kane, strelec oboch gólov, sa teší z výhry 2:1 po šestnásťfinálovom zápase Anglicko - Konžská demokratická republika na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Atlanta v stredu 1. júla 2026. Foto: TASR/AP

V hlavnom meste Mexika sa očakáva búrka a hrozia záplavy.

Autor TASR
Mexiko 4. júla (TASR) - Zápas osemfinále futbalových MS 2026 Mexiko - Anglicko sa bude hrať v pôvodne plánovanom termíne. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zvažovala jeho posun na skorší čas pre nepriaznivú predpoveď počasia, no k zmene neprišlo a výkop bude v noci na pondelok od 2.00 SELČ na Aztéckom štadióne v meste Mexiko.

V hlavnom meste Mexika sa očakáva búrka a hrozia záplavy. FIFA preto uvažovala o posune výkopu až o šesť hodín dopredu, čo sa však stretlo s kritikou. „To je ako kopanec do zadku. Všetko by sme museli zmeniť, skoro celá práca v príprave na zápas by prišla navnivoč. Museli by sme zmeniť šesť hodín v našom pláne, žiaden z hráčov z toho nemôže byť šťastný,“ uviedol tréner Mexičanov Javier Aguirre podľa AP.
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