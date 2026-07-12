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Osemgóloví Mbappe s Messim sú najlepšími strelcami po štvrťfinále
Za dvojicou je so siedmimi zásahmi nórsky kanonier Erling Haaland, pre ktorého sa turnaj vo štvrťfinále skončil.
Autor TASR
New York 12. júla (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappe a hviezdny Argentínčan Lionel Messi sú po štvrťfinálových zápasoch najlepšími strelcami majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. V doterajšom priebehu šampionátu strelili po osem gólov.
Za dvojicou je so siedmimi zásahmi nórsky kanonier Erling Haaland, pre ktorého sa turnaj vo štvrťfinále skončil. Po šesť presných zásahov majú na konte Angličania Harry Kane a Jude Bellingham.
Argentína, ktorá je v pozícii obhajcu, je tímom s najlepšou ofenzívou, keďže jej hráči vsietili dovedna 17 gólov. Nasledujú Francúzi v pozícii vicemajstrov so 16 presnými zásahmi a Belgicko (14), ktoré už z turnaja vypadlo.
V štatistike gólových prihrávok vedie Francúz Michael Olise, ktorý asistoval pri piatich presných zásahoch svojho tímu.
Za dvojicou je so siedmimi zásahmi nórsky kanonier Erling Haaland, pre ktorého sa turnaj vo štvrťfinále skončil. Po šesť presných zásahov majú na konte Angličania Harry Kane a Jude Bellingham.
Argentína, ktorá je v pozícii obhajcu, je tímom s najlepšou ofenzívou, keďže jej hráči vsietili dovedna 17 gólov. Nasledujú Francúzi v pozícii vicemajstrov so 16 presnými zásahmi a Belgicko (14), ktoré už z turnaja vypadlo.
V štatistike gólových prihrávok vedie Francúz Michael Olise, ktorý asistoval pri piatich presných zásahoch svojho tímu.
štatistiky hráčov po štvrťfinále MS 2026:
Góly: Kylian Mbappe (Fr.) a Lionel Messi (Arg.) po 8 gólov, Erling Haaland (Nór.) 7, Harry Kane a Jude Bellingham (Angl.) po 6, Ousmane Dembele (Fr.) 5, Ismaila Sarr (Sen.), Mikel Oyarzabal (Šp.), Julian Quinones (Mex.), Vinicius Junior (Braz.) všetci po 4 góly
Asistencie: Michael Olise (Fr.) 5 asistencií, Bruno Guimaraes (Braz.), Brahim Diaz (Mar.), Martin Ödegaard (Nór.), všetci po 4, Kylian Mbappe (Fr.), Andreas Schjelderup (Nór.), Alexander Isak (Švéd.), Bukayo Saka, Anthony Gordon (obaja Angl.), Florian Wirtz (Nem.), Roberto Alvarado (Mex.), všetci po 3
Strely na bránu: Messi a Mbappe po 19 striel, Haaland 12, Kane, Bellingham, Vinicius Junior všetci po 11, Oyarzabal, Yamal obaja po 10, Cristiano Ronaldo (Portug.) a Jonathan David (Kan.) po 9, Dan Ndoye (Švaj.) 8
Počet prihrávok: Rodri 629, Pau Cubarsi 533, Aymeric Laporte (všetci Šp.) 493, Manuel Akanji 479, Granit Xhaka (obaja Švajč.) 470, Leandro Paredes (Arg.) 452, Achraf Hakimi (Mar.) 449, Nico Elvedi (Švaj.) 438, Neil El Aynaoui (Mar.) 433
Počet zákrokov: Orlando Gill (Par.) 28, Eloy Room (Cur.) 21, Diogo Costa (Portug.) 20, Yassine Bounou (Mar.) 19, Vozinha (Kapv.) 18, Zion Suzuki (Jap.), Mohammed Alowais (Saud.), Thibaut Courtois (Belg.), Örjan Nyland (Nór.), Bart Verbruggen (Hol.) všetci po 17
Vlastné góly: Mohamed Hany (Egypt) 2, Bounou, Ellyes Skhiri (Tun.), Damian Bobadilla (Par.), Miro Muheim (Švaj.), Abduvohid Nematov (Uzb.), Cameron Burgess (Aus.), Mahmoud Abunada (Kat.), Hassan Altambakti (Saud.), Mohammed Manai (Kat.), Yazan Alarab (Jord.), Aymen Hussein (Irak), Diney Borges (Kapv.) všetci po 1
ŽK: Issa Diop (Mar.) 3, Mohanad Lashin, Marawan Attia (obaja Egypt), Luc De Fougerolles (Kan.), Haissem Hassan (Egypt), Caleb Yirenkyi (Ghana), Yasser Ibrahim, Teboho Mokoena (JAR), Cyle Larin (Kan.), Gervane Kastaneer, Juninho Bacuna (obaja Cur.), Sidny Lopes Cabral (Kapv.), Ahmed Fathy (Kat.), Saeid Ezatolahi (Irán), Noah Sadiki (DR Kongo), Amir Alammari (Irak), Breel Embolo (Švaj.), Xhaka, Abdulkodir Khusanov (Uzb.), Denis Zakaria (Švaj.), Renato Veiga (Porug.), Declan Rice (Angl.), Stefan Posch (Rak.), Bernardo Silva, (Portug.), Ivan Perišič (Chorv.), Danilo (Braz.), Alan Franco (Ekv.), Diego Gomez, Matias Galarza (obaja Par.), Casemiro (Braz.) všteci po 2,
ČK: Jarell Quansah (Angl.), Nathan Ngoy (Belg.), Tarik Muhamerovič (BaH), Agustin Canobbio (Urug.), Piero Hincapie (Ekv.), Folarin Balogun (USA), Miguel Almiron (Par.), Cesar Montes (Mex.), Embolo, Themba Zwane, Sphephelo Sithole (obaja JAR), Rebin Sulaka (Irak), Homam Ahmed, Assim Madibo (obaja Kat.) všetci po 1
Góly: Kylian Mbappe (Fr.) a Lionel Messi (Arg.) po 8 gólov, Erling Haaland (Nór.) 7, Harry Kane a Jude Bellingham (Angl.) po 6, Ousmane Dembele (Fr.) 5, Ismaila Sarr (Sen.), Mikel Oyarzabal (Šp.), Julian Quinones (Mex.), Vinicius Junior (Braz.) všetci po 4 góly
Asistencie: Michael Olise (Fr.) 5 asistencií, Bruno Guimaraes (Braz.), Brahim Diaz (Mar.), Martin Ödegaard (Nór.), všetci po 4, Kylian Mbappe (Fr.), Andreas Schjelderup (Nór.), Alexander Isak (Švéd.), Bukayo Saka, Anthony Gordon (obaja Angl.), Florian Wirtz (Nem.), Roberto Alvarado (Mex.), všetci po 3
Strely na bránu: Messi a Mbappe po 19 striel, Haaland 12, Kane, Bellingham, Vinicius Junior všetci po 11, Oyarzabal, Yamal obaja po 10, Cristiano Ronaldo (Portug.) a Jonathan David (Kan.) po 9, Dan Ndoye (Švaj.) 8
Počet prihrávok: Rodri 629, Pau Cubarsi 533, Aymeric Laporte (všetci Šp.) 493, Manuel Akanji 479, Granit Xhaka (obaja Švajč.) 470, Leandro Paredes (Arg.) 452, Achraf Hakimi (Mar.) 449, Nico Elvedi (Švaj.) 438, Neil El Aynaoui (Mar.) 433
Počet zákrokov: Orlando Gill (Par.) 28, Eloy Room (Cur.) 21, Diogo Costa (Portug.) 20, Yassine Bounou (Mar.) 19, Vozinha (Kapv.) 18, Zion Suzuki (Jap.), Mohammed Alowais (Saud.), Thibaut Courtois (Belg.), Örjan Nyland (Nór.), Bart Verbruggen (Hol.) všetci po 17
Vlastné góly: Mohamed Hany (Egypt) 2, Bounou, Ellyes Skhiri (Tun.), Damian Bobadilla (Par.), Miro Muheim (Švaj.), Abduvohid Nematov (Uzb.), Cameron Burgess (Aus.), Mahmoud Abunada (Kat.), Hassan Altambakti (Saud.), Mohammed Manai (Kat.), Yazan Alarab (Jord.), Aymen Hussein (Irak), Diney Borges (Kapv.) všetci po 1
ŽK: Issa Diop (Mar.) 3, Mohanad Lashin, Marawan Attia (obaja Egypt), Luc De Fougerolles (Kan.), Haissem Hassan (Egypt), Caleb Yirenkyi (Ghana), Yasser Ibrahim, Teboho Mokoena (JAR), Cyle Larin (Kan.), Gervane Kastaneer, Juninho Bacuna (obaja Cur.), Sidny Lopes Cabral (Kapv.), Ahmed Fathy (Kat.), Saeid Ezatolahi (Irán), Noah Sadiki (DR Kongo), Amir Alammari (Irak), Breel Embolo (Švaj.), Xhaka, Abdulkodir Khusanov (Uzb.), Denis Zakaria (Švaj.), Renato Veiga (Porug.), Declan Rice (Angl.), Stefan Posch (Rak.), Bernardo Silva, (Portug.), Ivan Perišič (Chorv.), Danilo (Braz.), Alan Franco (Ekv.), Diego Gomez, Matias Galarza (obaja Par.), Casemiro (Braz.) všteci po 2,
ČK: Jarell Quansah (Angl.), Nathan Ngoy (Belg.), Tarik Muhamerovič (BaH), Agustin Canobbio (Urug.), Piero Hincapie (Ekv.), Folarin Balogun (USA), Miguel Almiron (Par.), Cesar Montes (Mex.), Embolo, Themba Zwane, Sphephelo Sithole (obaja JAR), Rebin Sulaka (Irak), Homam Ahmed, Assim Madibo (obaja Kat.) všetci po 1
štatistiky tímov po osemfinále MS 2026:
Góly: Argentína 17, Francúzsko 16, Belgicko 14, Anglicko a Nórsko po 13, Holandsko, USA, Nemecko, Španielsko po 11, Mexiko, Maroko, Senegal, Brazília, Švajčiarsko po 10
Počet striel na bránu: Francúzsko 47, Argentína 41, Španielsko 40, Anglicko 39, Belgicko 35, Kanada 32, Kolumbia 31, Švajčiarsko 30, Nórsko 30, Brazília 29
Najviac inkasovaných gólov: Tunisko a Irak po 12, Nórsko, Uzbekistan po 11, Švédsko, Katar a Nový Zéland 10, Curacao, Senegal, Alžírsko, Rakúsko všetci po 9
Držanie lopty (v percentách): Španielsko 60, Turecko 58, Alžírsko, Kórejská republika a Nemecko všetci 56, Argentína 55, Kolumbia, Maroko, Francúzsko a Portugalsko všetci 53
Presnosť prihrávok (v percentách): Argentína a Španielsko po 91, Alžírsko, Brazília, Anglicko, Francúzsko, Nemecko a Portugalsko všetci 90, Kórejská republika 89, Pobrežie Slonoviny, Maroko, Holandsko, Nórsko a Senegal po 88
Vlastné góly: Katar a Egypt po 2, Uzbekistan, Irak, Švajčiarsko, Jordánsko, Kapverdy, Saudská Arábia, Paraguaj, Maroko, Tunisko, Austrália po 1
ŽK: Egypt 12, Kanada 11, Paraguaj 9, Kolumbia, Ekvádor, Švajčiarsko, Brazília po 8, Curacao, Portugalsko, Anglicko, USA, Haiti, Maroko, Bosna a Hercegovina po 7
ČK: Katar a JAR obaja po 2, USA, Irak, Uruguaj, Anglicko, Paraguaj, Belgicko, Mexiko, Ekvádor, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko po 1
Góly: Argentína 17, Francúzsko 16, Belgicko 14, Anglicko a Nórsko po 13, Holandsko, USA, Nemecko, Španielsko po 11, Mexiko, Maroko, Senegal, Brazília, Švajčiarsko po 10
Počet striel na bránu: Francúzsko 47, Argentína 41, Španielsko 40, Anglicko 39, Belgicko 35, Kanada 32, Kolumbia 31, Švajčiarsko 30, Nórsko 30, Brazília 29
Najviac inkasovaných gólov: Tunisko a Irak po 12, Nórsko, Uzbekistan po 11, Švédsko, Katar a Nový Zéland 10, Curacao, Senegal, Alžírsko, Rakúsko všetci po 9
Držanie lopty (v percentách): Španielsko 60, Turecko 58, Alžírsko, Kórejská republika a Nemecko všetci 56, Argentína 55, Kolumbia, Maroko, Francúzsko a Portugalsko všetci 53
Presnosť prihrávok (v percentách): Argentína a Španielsko po 91, Alžírsko, Brazília, Anglicko, Francúzsko, Nemecko a Portugalsko všetci 90, Kórejská republika 89, Pobrežie Slonoviny, Maroko, Holandsko, Nórsko a Senegal po 88
Vlastné góly: Katar a Egypt po 2, Uzbekistan, Irak, Švajčiarsko, Jordánsko, Kapverdy, Saudská Arábia, Paraguaj, Maroko, Tunisko, Austrália po 1
ŽK: Egypt 12, Kanada 11, Paraguaj 9, Kolumbia, Ekvádor, Švajčiarsko, Brazília po 8, Curacao, Portugalsko, Anglicko, USA, Haiti, Maroko, Bosna a Hercegovina po 7
ČK: Katar a JAR obaja po 2, USA, Irak, Uruguaj, Anglicko, Paraguaj, Belgicko, Mexiko, Ekvádor, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko po 1