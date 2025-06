Osemnástim šermiarom z Ruska udelili štatút neutrálnych športovcov

Lausanne 9. júna (TASR) – Medzinárodná šermiarska federácia (FIE) udelila štatút individuálnych neutrálnych športovcov (AIN) osemnástim členom ruskej reprezentácie. Na blížiacich sa majstrovstvách Európy a sveta budú môcť štartovať pod vlajkou FIE.



Rozhodnutie bolo oznámené minulý týždeň, len niekoľko dní pred začiatkom ME 2025, ktoré sa uskutočnia od 14. do 19. júna v talianskom Janove. Svetový šampionát sa bude konať od 22. do 30. júla v gruzínskom Tbilisi. Národné symboly Ruskej federácie – vrátane vlajky, hymny a tímového označenia – ostávajú naďalej zakázané.



Sankcie voči ruským a bieloruským športovcom boli zavedené po začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. V marci 2023 Medzinárodný olympijský výbor (MOV) odporučil umožniť ich účasť na súťažiach len za predpokladu, že nevyjadrujú podporu vojne a budú súťažiť ako neutrálni športovci.



FIE v marci 2024 zrušila všeobecný zákaz účasti, pričom pokračovala v udeľovaní individuálnych výnimiek. Tento krok vyvolal odpor viacerých krajín vrátane Nemecka, Francúzska a Ukrajiny. Účasť ruských športovcov na medzinárodných podujatiach je naďalej podmienená splnením kritérií neutrality. Kolektívna účasť tímov ako národných reprezentácií zatiaľ nie je povolená.



Rusko patrí k tradičným šermiarskym veľmociam. Na OH v Tokiu 2020 získali ruskí športovci viacero medailí vrátane zlata v tímovej šabli mužov a v individuálnom korde. Informoval o tom portál insidethegames.biz.