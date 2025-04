Osemnástka absolvovala v rámci prípravy testovanie NHL Combine

Frisco 19. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov absolvovala v rámci prípravy na blížiace sa MS tejto vekovej kategórie v Dallase testovanie pod hlavičkou NHL Combine. Tento typ testovania je známy najmä z obdobia pred draftom do NHL. Tentokrát bol zložkou prípravy na šampionát a podľa informácií hockeyslovakia.sk by sa mal stať trvalou súčasťou každých majstrovstiev sveta do 18 rokov.



„Ide o akúsi skrátenú NHL Combine verziu. Včera sme sa stretli s predstaviteľmi NHL Central Scouting. Využívajú to, že všetky tímy sú aktuálne na jednom mieste. Chcú chlapcom ukázať, ako vyzerá combine a pripraviť ich naň. Testovanie prebieha na suchu aj na ľade. Je tu 10 tímov, teda približne 250 hráčov. NHL bude mať prehľad o výsledkoch a základná databáza bude v rukách NHL Central Scouting,“ vysvetlil generálny manažér mládežníckych reprezentácií Roman Sýkora.



Hráči absolvovali sériu fyzických aj korčuliarskych testov, ktoré ukázali ich pripravenosť a súčasnú formu. „Je to pre nás niečo nové, ja som takéto testovanie nikdy neabsolvoval, takže je to nová skúsenosť. Výsledky zatiaľ nemáme, tie nám pošlú a my sa na to zameriame v príprave. Určite bude čo zlepšovať,“ povedal útočník Ján Chovan. „Bol to fajn zážitok, myslím, že chalani to zvládli dobre. Zvládli sme to hlavne ako tím. Mali sme fyzické testy – skoky a korčuliarske testy na ľade. Ja som sa cítil fajn,“ vyhlásil obranca Luka Radivojevič.



Rovnaké testovanie sa o rok uskutoční aj na Slovensku, keďže Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) usporiada MS do 18 rokov v roku 2026. „Toto testovanie bude aj u nás. Aktuálne sa doťahuje zmluva, ktorá by mala byť na päťročné obdobie s päťročnou opciou. Súčasťou každých majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov bude teda takéto testovanie. Preto som tu aj osobne, aby sme vedeli, ako pripraviť podmienky na budúci rok,“ doplnil Sýkora. Po dni testovania čaká Slovákov opäť tréningová jednotka. Už v pondelok odohrajú posledný prípravný zápas pred štartom turnaja proti rovesníkom zo Švajčiarska.