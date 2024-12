Osemnástka odcestovala do Zuchwilu, Lisý a Chrenko zostali v klube

program SR 18 na Turnaji piatich krajín v Zuchwile (25. - 30. 12.)



26. decembra: Nemecko - SLOVENSKO (16.00)



27. decembra: SLOVENSKO - Švajčiarsko (18.30)



28. decembra: SLOVENSKO - Fínsko (18.30)



29. decembra: Česko - SLOVENSKO (15.00)







nominácia SR 18 na Turnaj piatich krajín - podľa klubov:



Lucas Novak, Patryk Zubek (obaja BARANI Banská Bystrica),

Michal Čunderlík (BARANI Banská Bystrica/HK Levice),

Patrik Rusznyák,

Adam Saloň,

Frederik Balko (HC Slovan Bratislava-mládež),

Kristián Krička (Mládež MHK 32 Liptovský Mikuláš),

Ivan Berčík, Adam Kalman,

Adam Nemec (všetci HK Nitra),

Samuel Murín (HK ŠKP Poprad),

Samuel Hrenák,

Samuel Jaroška,

Martin Kalis (všetci Dukla Trenčín),

Adam Goljer (Dukla Trenčín/HK Spartak Dubnica),

Patrik Brezáni,

Alex Mišiak (obaja HKM Zvolen),

Jakub Dubravík (VLCI Žilina-mládež),

Tomáš Vajko (VLCI Žilina-mládež/HC Topoľčany),

Jakub Habla (HOBA Bratislava),

Marek Oboril (HC Košice),

Michal Svrček (Brynäs IF/Švéd.),

Timothy Kazda (Chicago Steel/USA),

Michal Čapoš (Johnstown Tomahawks/USA)







realizačný tím:



manažér: Branislav Varga



hlavný tréner: Martin Dendis



asistenti trénera: Michal Dostál, Jozef Stümpel



tréner brankárov: Adam Štepanovský



kondičný tréner: Ján Munka



lekár: Jakub Baranský



maséri: Ľuboš Ondrejka, Štefan Sýkora

Bratislava 25. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odcestovala do švajčiarskeho Zuchwilu, kde sa zúčastní na poslednom turnaji v tomto kalendárnom roku - Turnaji 5 krajín. Z pôvodnej nominácie trénera Martina Dendisa vypadli Matúš Lisý a Tomáš Chrenko. Po dohode vedenia Slovenského zväzu ľadového hokeja, trénerského tímu "osemnástky" a vedenia HK Nitra zostávajú obaja hráči v klube pre potreby A-tímu extraligistu.SZĽH vyhovel požiadavke klubu o uvoľnenie dvojice z turnaja vo Švajčiarsku. Nitru trápia početné dlhodobé zranenia mnohých hráčov a preto potrebujú zaradiť dvojicu Lisý, Chrenko do zostavy A-tímu v najbližších kolách Tipos Extraligy. "Chceli sme zostaviť silné mužstvo, pre ktoré by boli zápasy proti Nemecku, Švajčiarsku, Fínsku a Česku dôležitou previerkou pred aprílovým svetovým šampionátom. Rozumieme však aj aktuálnej situácii v Nitre, preto sme sa po dohode všetkých strán rozhodli uvoľniť do klubu dvojicu Lisý, Chrenko. Dostanú zápasovú záťaž na úrovni najvyššej súťaže, takže aj pre nich to bude dobrá príprava pred vrcholom sezóny," povedal pre hockeyslovakia.sk reprezentačný tréner SR18 Martin Dendis.Dvojicu hráčov z Nitry nahradili v tíme Jakub Habla z HOBA Bratislava a Marek Oboril z HC Košice. "Osemnástka" nabrala smer Zuchwil vo sviatočné ráno deň po štedrom dni." dodal Dendis.Reprezentácia do 18 rokov absolvovala v stredu tréning v dejisku turnaja a od štvrtka 26. decembra do nedele 29. decembra odohrá zápasy s rovesníkmi z Nemecka, Švajčiarska, Fínska a Česka.