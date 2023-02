Osemnástka odštartovala Turnaj V. Dzurillu triumfom nad Švajčiarskom

Turnaj V. Dzurillu hráčov do 18 rokov v Poprade:



Slovensko - Švajčiarsko 6:3 (1:1, 3:0, 2:2)



Góly: 12. Ridzoň (Hodas), 27. Cedzo (Jenčko), 32. R. Kukumberg ml. (Hodas, Sobotka), 40. Ridzoň (R. Kukumberg ml.), 42. Jenčko (Cedzo, S. Barcík), 52. Jenčko (Sakmár, Cedzo) – 4. Kaderli (Meier), 49. Kaderli (Horak), 55. Pedrazzini. Rozhodovali: Stano, Snášel – D. Konc ml., Knižka, vylúčení: 5:7 na 2 min, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, strely na bránku: 27:29, 118 divákov.



zostava SR 18: S. Urban – Královič, Pišoja, Sluka, S. Barcík, A. Čajkovič, Sakmár, Ďurina – Ridzoň, R. Kukumberg ml., Masnica – Cedzo, Dej, Pekarčík – Jenčko, Párička, Hodas – T. Varga, S. Gron ml., Stahoň – Sobotka

Ďalší program turnaja:



štvrtok 9. februára:



18.00 Nemecko - Japonsko



piatok 10. februára:



12.30 Švajčiarsko - Nemecko



16.00 Slovensko - Japonsko



sobota 11. februára:



11.00 Japonsko - Švajčiarsko



14.30 Slovensko – Nemecko

Poprad 9. februára (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov vstúpila úspešne do bojov na Turnaji Vladimíra Dzurillu v Poprade. Vo štvrtok triumfovala nad rovesníkmi zo Švajčiarska 6:3.Po dva góly zaznamenali František Ridzoň a Daniel Alexander Jenčko. Tím trénera Tibora Tartaľa sa v príprave pred aprílovými majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku (20. do 30. apríla) stretne ešte v piatok o 16.00 h s Japonskom a v sobotu o 14.30 h s Nemeckom."Na začiatku zápasu sme boli zbytočne nervózni a určite nám pomohla využitá presilovka. Potom sme sa upokojili, ale musíme pridať do našej hry väčšiu rýchlosť a robiť lepšie rozhodnutia s pukom aj bez neho v záveroch tretín. Na predchádzajúcich turnajoch sa nám nedarilo využívať presilovky, preto sme tentoraz hrali jednoduchšie v početnej prevahe a vychádzalo nám to. Na druhej strane, som spokojný aj s bránením oslabení, v ktorých sme dostali iba jeden smolný gól."