Slovenská osemnástka vyhrala aj tretí prípravný zápas s Maďarskom

Maďarsko 18 – Slovensko 18 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)



Góly: 19. Mišiak (Tomas, Nahálka), 24. Honzek (Lachkovič), 35. Šotek. Vylúčení: 7:7, presilovky a oslabenia 0:0, strely: 29:25



Maďarsko: Straubinger – Deák, Sántha, Szabó, Ritecz, Szalay, Salamon, Roszmann - Szabó Rácz, Nádasy, Nemes, Kiss, Farkas, Németh, Ravasz, Balasits, Simon, Trozsák, Weidemann, Dézsi, Horváth



SR: Gajan – Tomas, Kremnický, Marko, Pánik, Lörincz, Čulík, Nahálka – Dudáš, Ružek, Honzek, Mišiak, Šotek, Kopecký, Gabriel, Ondriš, Križan, Zöld, Lachkovič, Melicher







hlas po zápase (zdroj: hockeyslovakia.sk):



Roman Sýkora, tréner SR 18: "Som rád, že sme zvládli aj tento tretí zápas. Úvod nebol ideálny, ale upokojil nás gól, ktorý sme strelili pred koncom prvej tretiny. V druhej časti sme náskok zvýšili a do tretej sme tak išli s úmyslom dohrať to, tak ako sme hrali dovtedy. Súper hral húževnato, ale kvalita bola na našej strane a som rád, že sme to pretavili do výsledku. V závere sme ubránili oslabenie o dvoch hráčov a som rád, že sme zvládli aj túto hernú situáciu."



Székesfehérvár 17. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov zvíťazila aj v treťom prípravnom zápase nad rovesníkmi z Maďarska. Po triumfoch 4:2 a 2:1 zdolala domácich aj v piatok v Székesfehérvári 3:0.Čisté konto vychytal zásluhou 29 úspešných zákrokoch brankár Adam Gajan, góly Slovákov strelili Martin Mišiak, Samuel Honzek a Alex Šotek. Zverenci trénera Romana Sýkoru odohrali stretnutia v Maďarsku namiesto zrušeného turnaja v nórskom Gjöviku. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.