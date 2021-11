Hokejová osemnástka zdolala Dánsko, Sýkora: Nebolo to jednoduché

Turnaj štyroch krajín hráčov do 18 rokov v Piešťanoch:

Slovensko – Dánsko 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)



Góly: 15. Šotek (Mišiak, Krakovský), 15. Ondriš (Jenčko, Molnár), 21. Mišiak (Šotek, Krakovský), 52. Jenčko (Kopecký), 58. Jenčko – 13. Svendsberget-Kruse (Holm-Pedersen). Rozhodovali: Konc st., Novák - Kacej, Crman, vylúčenia: 2:6, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, bez divákov



zostava SR 18: Urban - Krakovský, Tomas, Nátny, Barcík, Nahalka, Kupec, Čulík – Mišiak, Gabriel, Šotek – Ondriš, Jenčko, Molnár – Križan, Pobežal, Kukumberg – Pánik, Kopecký, Zöld, Fedák.

Hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:

Roman Sýkora, hlavný tréner SR 18: "Pre niektorých chalanov to bol prvý zápas v reprezentácii do osemnásť rokov. Čakali sme aj preto, že to nebude jednoduché. Zaskočil nás trochu úvodný gól Dánov, ale dobre sme naň zareagovali, keď sme dvomi gólmi využili presilovku o dvoch hráčov a aj následnú presilovku 5 na 4. Dovolím si povedať, že tam sa mohol zlomiť zápas na našu stranu. Aj keď výkon mohol byť lepší, som rád, že sme zápas zvládli a ceníme si, že chalani až do konca makali a bojovali, pretože to nebol jednoduchý zápas.“



Daniel Alexander Jenčko, útočník SR 18: "Zo začiatku hral súper s nami veľmi vyrovnane, dokázal nám dať aj prvý gól. Nám veľmi pomohli rýchle góly z presilovky, ktorými sme otočili stav zápas. Tri body za víťazstvo sú veľmi cenné.“

