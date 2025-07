Osimhen opäť odmietol Al-Hilal, novou adresou by mal byť Galatasaray

Istanbul 14. júla (TASR) - Nigeríjsky futbalista Victor Osimhen opäť odmietol ponuky na príchod do saudskoarabského Al-Hilalu. Spoluhráč slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku v talianskom Neapole je naopak blízko k prestupu do tureckého Galatasarayu Istanbul.



Dvadsaťšesťročný útočník bol súčasťou Galatasarayu v predchádzajúcom ročníku v rámci hosťovania, v 41 stretnutiach zaznamenal 37 presných zásahov. Ako uviedol portál football-italia.net, prestupová čiastka za reprezentanta Nigérie by sa mala pohybovať okolo 75 miliónov eur a Neapol požaduje kompletné vyplatenie sumy, spolu s garanciami.



Osimhen už v lete odmietol od Al-Hilalu lukratívny kontrakt, saudskoarabský klub mu ponúkal ročný príjem až do výšky 40 miliónov eur.