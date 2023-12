Osimhen predĺžil zmluvu s Neapolom do roku 2026

Neapol 23. decembra (TASR) - Nigérijský futbalový reprezentant Victor Osimhen v sobotu predĺžil zmluvu s talianskym klubom SSC Neapol do roku 2026. Dvadsaťštyriročný kanonier tak ukončil špekulácie o svojom odchode spod Vezuvu.



Osimhen prišiel do SSC v lete 2020 za 75 miliónov eur z Lille a ihneď sa zradil medzi opory tímu. V prvej sezóne strelil desať ligových gólov. Najviac sa mu vydaril uplynulý ročník, v ktorom napol siete súperov v Serii A až 26-krát a výrazne sa podieľal na zisku titulu. Zároveň sa stal aj najlepším strelcom súťaže. Za Neapol odohral celkovo 118 zápasov, dal 67 gólov a na ďalších 17 prihral.



V lete i pred zimným prestupovým obdobím sa o jeho služby zaujímalo množstvo špičkových klubov. Interes mali napríklad Chelsea, Liverpool, no aj saudskoarabský Al-Hilal.



Rozhodol sa však zotrvať v SSC. "Victor a Neapol spolu do roku 2026," napísal klub na sociálnych sieťach pod fotkou, na ktorej Osimhen a majiteľ tímu Aurelio de Laurentiis podpísali nový kontrakt. Neapol nezverejnil žiadne ďalšie informácie, no talianske médiá informovali, že výstupná klauzula sa pohybuje medzi 120 a 130 miliónmi eur. Osimhenov doterajší kontrakt mal vypršať v lete 2025.



Obhajcom trofeje sa v prebiehajúcej sezóne až tak nedarí, zo 6. miesta strácajú na prvý Inter Miláno štrnásť bodov a v utorok vypadli v osemfinále pohára po potupnej domácej prehre s Frosinone 0:4. V Lige majstrov postúpili do vyraďovacej fázy, no v osemfinále ich čaká FC Barcelona.