Osimhen sa údajne dohodol s Neapolom na novej zmluve

Neapol 12. augusta (TASR) - Nigérijsky futbalista Victor Osimhen sa údajne dohodol s SSC Neapol na novej zmluve, ktorá zahŕňa prestupovú klauzulu vo výške 150 miliónov eur. Kontrakt by mal 24-ročnému útočníkovi platiť do roku 2027.



Osimhenov plat sa v novej sezóne vyšplhá na 10 miliónov eur za sezónu vrátane bonusov. Výstupná klauzula v jeho zmluve je vytvorená na dvoch rôznych úrovniach. Jedna platí pre kluby mimo Talianska a jedna platí špeciálne pre Saudskú profesionálnu ligu (SPL).



Nigérijský reprezentant odohral v minulej sezóne za Neapol 39 zápasov, v ktorých zaznamenal 31 gólov a pomohol tímu k zisku titulu v Serii A.



Počas leta sa oňho zaujímali viaceré kluby vrátane Manchestru United, PSG, Realu Madrid, Liverpoolu, Chelsea a niekoľkých saudských klubov ako napríklad Al-Hilal. Informoval o tom portál football-italia.net.



Beltran prestúpil do ACF Fiorentina



Argentínsky futbalista Lucas Beltran prestúpil z River Plate do ACF Fiorentina. Taliansky klub zaplatil za služby dvadsaťdvaročného útočníka 25 miliónov eur.



Hoci sa Beltran narodil a vyrastal v Argentíne a reprezentoval túto krajinu na mládežníckej úrovni do 20 rokov, vďaka svojmu pôvodu má aj talianske občianstvo. Uviedol, že je otvorený možnosti v budúcnosti si obliecť taliansky reprezentačný dres. Informoval portál football-italia.net.



Dvadsaťdvaročný hráč strelil v prebiehajúcej sezóne za River Plate v 35 zápasoch 16 gólov a pridal štyri asistencie.