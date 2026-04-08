Oslabená Barcelona podľahla Atleticu 0:2, PSG zdolal Liverpool 2:0
Zápasy sa začali symbolickou minútou ticha, ktorou si tímy uctili zosnulú legendu rumunského futbalu Mirceu Lucescua.
Bratislava 8. apríla (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid triumfovali v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov na pôde FC Barcelona 2:0 a vytvorili si tak nádejnú východiskovú pozíciu pred budúcotýždňovou odvetou. Slovenský obranca Dávid Hancko nastúpil v základnej zostave hostí, no už v 32. minúte musel striedať pre zranenie. Domáci hrali od 44. minúty bez vylúčeného Paua Cubarsiho. V druhom stredajšom dueli obhajca trofeje Paríž Saint-Germain zdolal FC Liverpool takisto 2:0.
Zápasy sa začali symbolickou minútou ticha, ktorou si tímy uctili zosnulú legendu rumunského futbalu Mirceu Lucescua. Na Camp Nou v súboji dvoch španielskych gigantov začali aktívnejšie domáci a Rashford niekoľkokrát preveril brankára Mussa. Na opačnej strane zaujal individuálnou akciou Alvarez, ktorú zastavil až J. Garcia. V 18. minúte dostal loptu do siete Rashford, ale gól neplatil pre ofsajdové postavenie prihrávajúceho Yamala. O deväť minút neskôr Hancko po výskoku zle došliapol a v bolestiach zostal ležať na trávniku, držiac si nohu. Slovenský reprezentant potreboval ošetrenie a napokon musel striedať, prvé správy hovorili o zranení členka. Dôležitý moment sa udial v 42. minúte. G. Simeone sa uvoľnil pred šestnástkou, Cubarsi ho ako posledný hráč zozadu fauloval, rozhodca mu najprv udelil žltú kartu, avšak po prezretí situácie na videu ju zmenil na červenú. Navyše z nariadeného priameho kopu zakrútil pravačkou loptu ponad múr Alvarez a otvoril skóre - 0:1.
Barcelona si dokázala vytvárať šance aj s 10 hráčmi. Po prestávke sa do jednej rútil Rashford, obišiel aj Mussa, z veľkého uhla však nedokázal usmerniť loptu do odkrytej brány. Anglický útočník následne neprepálil brankára Atletica ani z nebezpečnej štandardky. A tak zahrmelo na opačnej strane, z prvej strely hostí v druhom polčase zvýšil na 2:0 striedajúci Sörloth, ktorého našiel na päťke centrom Ruggeri. Barcelona reagovala dvoma veľkými príležitosťami, Musso zasiahol pri zakončeniach Cancela aj Yamala. „Los Colchoneros“ si už dvojgólový náskok ustrážili a revanšovali sa tak Barcelone sa víkendovú ligovú prehru 1:2.
V Parku princov diktovali tempo hry od úvodu domáci, ktorí dokázali svoju hernú prevahu pretaviť už v 11. minúte v prvý gól. Doue si pripravil v rohu šestnástky palebnú pozíciu a jeho tečovaná strela zapadla presne pod brvno - 1:0. Liverpool sa po inkasovanom góle trochu osmelil, ale nebezpečnejší bol naďalej PSG. Gruzínec Kvaracchelija tečovanou strelou spoza pokutového územia zamestnal krajana Mamardašviliho. Brankár „The Reds“ v 38. minúte zachránil svoj tím od ďalšej pohromy, keď zmaril šancu Doueho.
Po prestávke sa obraz hry nezmenil, blízko k druhému gólu bol Dembele, ktorý po prihrávke Mendesa vypálil tesne nad brvno. Francúzsky majster zvýšil svoj náskok v 65. minúte, po prihrávke Nevesa obišiel Kvaracchelija súperovho brankára a zakončil do odkrytej brány - 2:0. O päť minút neskôr rozhodca Sanchez nariadil po faule Konateho na Kvaraccheliju penaltu v prospech Parížanov, po zásahu VAR ju však odvolal. Víťazstvo mohol zvýrazniť Dembele, lopta po jeho prudkej strele opečiatkovala pravú žrď. V nadstavenom čase rozhodca ukázal druhýkrát na biely bod po zákroku na domáceho Mendesa, no opäť jedenástku zrušil po verdikte VAR, takže sa už skóre nezmenilo.
Odvety sú na programe v utorok 14. apríla.
prvé zápasy štvrťfinále Ligy majstrov:
FC Barcelona - Atletico Madrid 0:2 (0:1)
Góly: 45. Alvarez, 70. Sörloth. Rozhodovali: Kovács - Marica, Tunyogi (všetci Rum.), ŽK: Gavi, Joao Cancelo - Koke, Pubill, Baena, ČK: 44. Cubarsi (Barcelona).
FC Barcelona: J. Garcia – Kounde (73. Araujo), Cubarsi, Martin, Joao Cancelo (86. Balde) – E. Garcia, Pedri (46. Gavi) – Yamal, Olmo, Rashford (73. F. Torres) – Lewandowski (46. Fermin Lopez)
Atletico Madrid: Musso – Molina, Le Normand, HANCKO (32. Pubill), Ruggeri – Simeone (80. Almada), Llorente, Koke (60. Baena), Lookman (60. Sörloth) – Griezmann (80. Gonzalez), Alvarez
Paríž Saint-Germain - FC Liverpool 2:0 (1:0)
Góly: 11. Doue, 65. Kvaracchelija. Rozhodovali: Sanchez - Cabanero, Prieto (všetci Šp.), ŽK: Gomez, Mac Allister (obaja Liverpool).
Paríž Saint-Germain: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Neves – Doue (77. Kang-in), Dembele (88. Hernandez), Kvaracchelija
FC Liverpool: Mamardašvili – Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez (78. Robertson) – Gravenberch, Mac Allister – Frimpong (90.+1 Nyoni), Szoboszlai (78. Jones), Wirtz (78. Gakpo) – Ekitike (78. Isak)
