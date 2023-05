Oslabenému PSG nepomohol gól Mbappeho, vedie už len o päť bodov

Paríž 1. mája (TASR) - Futbalisti Paríža Saint Germain sa po vypadnutí z Ligy majstrov zahrávajú aj so ziskom rekordného jedenásteho ligového titulu. V nedeľňajšom domácom zápase prekvapujúco prehrali doma s Lorientom 1:3 a na čele tabuľky Ligue 1 majú päť kôl pred koncom už len päťbodový náskok pred druhým Marseille.



"Boj o titul je stále v našich rukách. Nemôžeme ho z nich takto pustiť a hlavne nie takýmito zápasmi na vlastnom trávniku. Doma musíme ukázať viac, ako sme predviedli v tomto stretnutí. Neboli sme dobrí v osobných súbojoch, boli sme v nich vždy neskoro. V ťažkých momentoch nemôžeme dostávať góly," povedal pre Canal Plus obranca Marquinhos.



Parížania doplatili na skoré vylúčenie Achrafa Hakimiho, ktorý dostal v 20. minúte po šľapáku na Darlina Yongwu už druhú žltú kartu a musel predčasne pod sprchy. Ešte päť minút predtým šokoval Park princov úvodným gólom Enzo Le Fee. Snahu hostí v 29. minúte naštrbil "pytliackym" presným zásahom najlepší ligový kanonier (23 gólov) Kylian Mbappe. Brankár hostí Yvon Mvogo totiž stratil koncentráciu, myslel si, že rozhodca nariadil priamy kop a položil si loptu na zem. Arbiter však hru neprerušil a pohotový Mbappe, ktorý pár sekúnd predtým dohral akciu a zostal v šestnástke, si uvedomil omyl Mvoga a pohodlne skóroval do prázdnej brány.



Lorient si však svoju šancu nenechal vziať a početnú výhodu pretavil na víťazstvo. V 39. minúte ho poslal späť do vedenia Yongwa a v závere upravil na 3:1 po brejku Bamba Dieng. Pre PSG to bola prvá domáca ligová prehra, pri ktorej inkasoval tri góly, odkedy klub prevzali katarskí majitelia. Domáci fanúšikovia boli z výkonu roztrpčení a svoju nespokojnosť dali hráčom najavo piskotom a bučaním cez polčas i na konci duelu.



Nespokojný bol aj tréner PSG Christophe Galtier. "Máme príliš veľa hráčov, ktorí v druhej polovici sezóny podávajú podpriemerné výkony. Sklamaním bol už začiatok, keď sme nastúpili mimo nášho systému a robili sme veľa chýb, čo dávalo Lorientu nádej. Veľmi zle sme bránili. V ďalších zápasoch musíme podať lepšie výkony," povedal pre oficiálnu webstránku klubu. "Musíme držať hlavy hore. Sme na čele tabuľky a musíme tam zostať, aby sme získali titul. Teraz nemôžeme stratiť srdce. Musíme získať titul," dodal brankár Gianluigi Donnarumma.



Lorient čakal na víťazstvo päť zápasov. Zakopnutie PSG využili hráči Marseille, ktorí vyhrali nad Auxerre 2:1 vďaka gólu Alexisa Sancheza zo 77. minúty. Olympique ťahá osemzápasovú sériu bez prehry a na lídra stráca už len päť bodov. Tretie Lens má o štyri body menej, no k dobru utorkový duel s Toulouse.