Oslabený Arsenal prehral na pôde Bournemouthu

AFC Bournemouth - FC Arsenal 2:0 (0:0)



Góly: 70. Christie, 79. Kluivert (z 11m), ČK: 30. Saliba (Arsenal)

Tottenham Hotspur - West Ham United 4:1 (1:1)



Góly: 36. Kulusevski, 52. Bissouma, 55. Todibo (vl.), 60. Son - 18. Kudus, ČK: 86. Kudus

Ipswich Town - FC Everton 0:2 (0:2)



Góly: 17. Ndiaye, 40. Keane

FC Southampton - Leicester City 2:3 (2:0)



Góly: 8. Archer, 28. Aribo - 65. Buonanotte, 74. Vardy (z 11m), 90.+8 Ayew, ČK: 73. Fraser (Southampton)

Newcastle United - Brighton Hove Albion 0:1 (0:1)



Gól: 35. Welbeck

Manchester United - FC Brentford 2:1 (0:1)



Góly: 47. Garnacho, 62. Höjlund - 45.+5 Pinnock

FC Fulham - Aston Villa 1:3 (1:1)



Góly: 5. Jimenez - 9. Rogers, 59. Watkins, 69. Diop (vl.), ČK: 64. Andersen - 90.+3 Philogene

Londýn 19. októbra (TASR) - Futbalisti Arsenalu nevyužili možnosť dostať sa na čelo tabuľky anglickej Premier League. V sobotňajšom zápase 8. kola totiž prehrali na pôde Bournemouthu 0:2, keď hrali od 30. minúty bez vylúčeného Williama Salibu. "Gunners" okrem toho chýbali aj zranení Bukayo Saka, kapitán Martin Ödegaard i ďalší traja hráči.Saliba dostal červenú za to, že ako posledný stiahol unikajúceho Evanilsona. Rozhodca mu najprv ukázal žltú kartu, no po upozornení VAR-u svoj verdikt zmenil. Domáci boli od toho momentu aktívnejší a v druhom polčase dvakrát udreli. V 70. minúte otvoril skóre Ryan Christie a v 79. rozhodol z penalty Justin Kluivert. Arsenal tak prehral v súťažnom zápase prvýkrát od apríla. Na konte má 17 bodov rovnako ako druhý Manchester City, prvý Liverpool má o jeden viac, no obaja súperi Arsenalu majú zápas k dobru. Bournemouth sa posunul na 10. miesto.Tottenham Hotspur zvíťazil nad londýnskymi konkurentmi z West Hamu 4:1. Hostia išli do vedenia v 18. minúte zásluhou Mohammeda Kudusa, no potom už dávali góly iba domáci "kohúti". V 36. minúte vyrovnal Dejan Kulusevski a Spurs rozhodli duel v rozpätí 52. až 60. minúty, keď pridali ďalšie tri zásahy. Skórovali Yves Bissouma, kapitán Son Heung-Min a vlastný gól si dal Hean Todibo. West Ham hral od 86. minúty len s desiatimi hráčmi, predčasne pod sprchy po zbytočnom faule a následnej roztržke išiel autor prvého gólu Kudus.Aston Villa vyhrala na pôde Fulhamu 3:1 a figuruje na štvrtom mieste tabuľky. Aj ona musela doťahovať manko, no dokázala to expresne. Fulham poslal v 9. minúte do vedenia Raul Jimenez, no už v 9. vyrovnal Morgam Rodgers. Domáci Andreas Pereira potom nepremenil penaltu a Villa rozhodla v druhom polčase. V 59. minúte skóroval Ollie Watkins, o päť neskôr videl červenú kartu obranca Fulhamu Joachim Andersen a o ďalších päť si dal vlastný gól Issa Diop. Aston Villa má 17 bodov, rovnako ako druhý Manchester City a tretí Arsenal.Na piate miesto poskočil Brighton, ktorý vyhral v Newcastli 1:0 zásluhou gólu Dannyho Welbecka. Po piatich dueloch vo všetkých súťažiach bodoval naplno Manchester United, ktorý otočil domáci duel s Brentfordom vďaka gólom Alejandra Garnacha a Rasmusa Höjlunda. Leicester prehrával v Southamptone po prvom polčase 0:2, no nakoniec si odniesol všetky tri body, keď vo ôsmej nadstavenej minúte rozhodol Jordan Ayew.