Oslabený Arsenal vybojoval bod na Stamford Bridge, Arteta: Som hrdý

Londýn 22. januára (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn hrali v utorňajšom londýnskom derby na Stamford Bridge viac ako hodinu oslabení o vylúčeného Davida Luiza, napriek tomu dokázali s Chelsea remizovať 2:2. "Som na nich hrdý," pochválil po zápase svojich zverencov kouč Arsenalu Mikel Arteta.



Chelsea bola favoritom a v dueli dvakrát viedla, ale na triumf to nestačilo. "Mali sme byť iniciatívnejší a premieňať šance. Sme na štvrtej pozícii v tabuľke, no všetci vieme, že sme mali mať o dobrých desať bodov viac," sklamane hodnotil tréner Chelsea Frank Lampard. Jeho tím disponoval početnou výhodou od 26. minúty. "Pod sprchy" predčasne putoval David Luiz, keď v pokutovom území fauloval Tammyho Abrahama a domáci z následnej penalty išli zásluhou Jorginha do náskoku.



Ďalšie príležitosti však domáci nepremenili a Martinelli v 63. minúte vyrovnal. Chelsea mala potom územnú prevahu a dočkala sa gólu na 2:1 šesť minút pred koncom, z bezprostrednej blízkosti skóroval Cezar Azpilicueta. Hostia sa ale nevzdali a cenný bod pre nich zariadil Hector Bellerin v 87. minúte presným zásahom na 2:2. "Žiadam od hráčov, aby sa za žiadnych okolností nevzdávali. Musím stále bojovať tak ako dnes. Dokázali sme napriek okolnostiam bodovať a na hráčov som za ich reakciu na vývoj zápasu naozaj hrdý," citovala agentúra AFP Artetu.



Arsenal sa po troch remízach v sérii nachádza na 10. mieste Premier League. Najbližšie zavíta 2. februára na ihrisko Burnley, v tabuľke štvrtá Chelsea o deň skôr nastúpi na pôde Leicestru.