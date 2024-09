Oslabený Bodö/Glimt zdolal Porto 3:2, Alkmaar uspel s Elfsborgom

1. kolo ligovej fázy Európskej ligy:



AZ Alkmaar - IF Elfsborg 3:2 (1:1)



Góly: 44. a 50. van Bommel, 74. Parrott (z 11 m) - 23. Ouma, 53. Hedlund, ČK: 86. Holmen (Elfsborg)







FK Bodö/Glimt - FC Porto 3:2 (2:1)



Góly: 15. Högh, 40. a 62. Hauge - 8. Omorodion, 90. Gül, ČK: 51. Määttä (Bodö/Glimt) po druhej ŽK



/M. Tomič (Bodö/Glimt) sedel na lavičke/







Bratislava 25. septembra (TASR) - Futbalistom FK Bodö/Glimt sa vydaril vstup do ligovej fázy Európskej ligy 2024/2025. Nórsky šampión v stredajšom zápase 1. kola zvíťazil nad FC Porto 3:2. Slovenský obranca Michal Tomič nedostal šancu od trénera Kjetila Knutsena a celý duel bol na lavičke domácich. V paralelne hranom stretnutí AZ Alkmaar zdolal IF Elfsborg rovnakým výsledkom.Úvodný gól prebiehajúceho ročníka súťaže prišiel už v 8. minúte v Bödo, keď sa Samu Omorodion presadil hlavou. Domáci odpovedali po štvrhodine hry, Jens Petter Hauge vysunul Kaspera Högha, ktorý sa vyhol ofsajdu a prekonal Dioga Costu. Nórsky majster v prvom polčase pridal aj druhý gól, Hauge trafil presne spoza šestnástky. V 51. minúte bol po druhej žltej karte vylúčený obranca domácich Isak Dybvik Määttä, no Bödo napriek tomu pridalo tretí gól. Hauge sa po individuálnej akcii presadil druhýkrát v stretnutí. Deniz Gül v závere už len upravil na 2:3.Aj v Holandsku sa prvýkrát tešili hostia. Presný zásah Ahmeda Qasema ešte neplatil pre postavenie mimo hry Arbëra Zeneliho, ale v 23. minúte už Timothy Ouma poslal švédskeho vicemajstra do vedenia. Alkmaar však vyrovnal ešte v prvej 45-minútovke. Obrovskú chybu brankára Isaka Petterssona využil Ruben van Bommel. Krátko po prestávke krídelník van Bommel skóroval druhýkrát v zápase a poslal svoj tím do vedenia. Hostia okamžite kontrovali vďaka Simonovi Hedlundovi. V 74. minúte Troy Parrott premenou penaltou zabezpečil Alkmaaru opäť tesné vedenie, ktoré už favorit udržal do konca duelu.Zápasy otvorili ligovú fázu tejto sezóny EL, v ktorej sa rovnako ako v Lige majstrov rozšíril počet účastníkov z 32 na 36.