Oslabený Real opäť nestrelil gól Cadizu, Ancelotti: Herne je to ok

Madrid 20. decembra (TASR) - Ani jeden z 36 streleckých pokusov futbalistov Realu Madrid neviedol ku gólu, v nedeľňajšom zápase 18. kola španielskej La Ligy tak líder tabuľky nečakane stratil doma body po remíze 0:0 s predposledným Cadizom.



Hostia pricestovali na San Bernabeu s defenzívnou taktikou, ktorá napokon s poriadnou dávkou šťastia slávila úspech. Real prišiel o desaťzápasovú víťaznú sériu vo všetkých súťažiach, po najnovšom zakopnutí má 6-bodový náskok pred druhou Sevillou, no tá má k dobru utorňajší duel s Barcelonou. Cadizu sa opäť podarilo šokovať "biely balet" na jeho pôde, vlani v októbri tam vyhral 1:0. "Chýbalo nám viac kvality v ofenzíve, ale hráčom nič nevyčítam. Hrali dobre, no bolo ťažké presadiť sa v zhustenom priestore. Snažili sa o strelenie gólu, žiaľ, v záverečnej fáze nám chýbalo viac pokoja. Síce sme nevyhrali, no na našu hru sa dalo pozerať, z tohto pohľadu to bolo OK," povedal tréner Realu Carlo Ancelotti.



Prvýkrát od septembra nastúpil v základnej zostave Eden Hazard. Belgický krídelník dostal priestor dostal po tom, ako sa šestica hráčov prvého tímu nakazila koronavírusom. V karanténe sú Luka Modrič, Marcelo, Marco Asensio, Gareth Bale, Andrij Lunin a Rodrygo. V prvom polčase bol Hazard na ihrisku neviditeľný, po zmene strán už robil väčší prievan na polovici súpera, ani on však nevymyslel gólovú akciu. "Trvalo mu dlhšie, kým sa dostal do tempa. Myslím si však, že jeho spolupráca s Karimom Benzemom fungovala celkom dobre. Eden môže byť naša zbraň v druhej polovici sezóny," tvrdí Ancelotti, čím dal najavo, že v januárovom prestupovom termíne nechce o jeho odchode počuť.



Cadiz získal cenný bod v boji o udržanie sa v najvyššej súťaži. V nej sa z triumfu naposledy tešil 5. novembra, keď dokázal zvíťaziť 1:0 na pôde Athletica Bilbao. "Každý bodík je dobrý. Vedeli sme, že proti Realu nemôžem ísť do otvoreného boja. Snažili sme sa kaziť hru, účel svätil prostriedky," konštatoval kouč Cadizu Alvaro Cervera, ktorého tím je so 14 bodmi na predposlednom mieste tabuľky. Momentálne na odpútanie sa z pásma zostupu stráca jeden bod, v ďalšom kole privíta 3. januára ďalšieho favorita na zisk titulu FC Sevilla.