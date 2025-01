Oslabený Real v závere otočil skóre s Valenciou

Madrid 4. januára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sa poriadne natrápili na ihrisku Valencie, no napokon triumfom 2:1 potvrdili pozíciu favorita a vrátili sa na prvé miesto La Ligy. Zápas sa pre nich vyvíjal veľmi nepriaznivo, keď po 1. polčase prehrávali 0:1 a v druhom neskórovali z pokutového kopu, od 79. minúty navyše hrali v oslabení. Ich hrdinom sa stal v 95. minúte Jude Bellingham, ktorý potrestal chybu domácich v rozohrávke.



Valencia je s 12 bodmi na predposlednom mieste tabuľky, no proti Realu nastúpila s cieľom bodovať tretíkrát po sebe, keďže predtým v dvoch zápasoch remizovala. Nádej na cenné body proti favoritovi stúpla, keď Hugo Duro v 27. minúte využil dieru v defenzíve Realu a dorazil strelu za Thibauta Courtoisa. Keď Bellingham v 55. minúte poslal loptu z pokutového kopu iba do ľavej žrde a krátko na to VAR neuznal pre ofsajd gól Mbappeho, vyzeralo to na prekvapenie. Nepriaznivý vývoj z pohľadu Realu podčiarkol Vinicius Junior, ktorý mimo diania atakoval brankára Stolu Dimitrievského a dostal červenú kartu. Neskôr sa na sociálnych sieťach ospravedlnil: "Prepáčte. Ďakujem tímu."



Tréner Carlo Ancelotti zareagoval na oslabenie striedaním Ceballosa, ktorého nahradil veterán Luka Modrič a ten opäť ukázal svoje majstrovstvo. V 85. minúte sa po Bellinghamovej prihrávke dostal za obranu Valencie a vyrovnal na 1:1. Valencii to vzalo vietor z plachiet a napokon prišla aj o črtajúci sa bod, keď chybu v rozohrávke a stratu lopty Huga Guillamona využil Bellingham - 2:1. "Jude odohral skvelý zápas. Po neúspešnej penalte sa emočne nepotopil a dodalo mu to ďalšiu motiváciu. Vyvinul veľkú snahu, aby sme uspeli a víťazný gól je pre neho zároveň odmena za predvedenú hru," povedal tréner Realu Ancelotti. "Neviem si vysvetliť, prečo sa nám hra v prvom polčase nedarila, no som rád, že v druhom to bolo lepšie, hoci sme v závere mali iba desať hráčov. Sú to pre nás dôležité tri body, ktoré považujem za zaslúžené, no nemôžeme v zápasoch ukazovať dve takéto rozdielne stránky našej hry," konštatoval Ancelotti. Piatkový zápas bol dohrávkou 12. kola, keďže v pôvodnom termíne zasiahli Valenciu ničivé záplavy, ktoré postihli východné pobrežie Španielska.



Na gólový obrat Realu takmer odpovedal Luis Rioja, ktorý v závere nadstaveného času trafil strelou z veľkej diaľky do žrde. Valencia získala z uplynulých šiestich ligových zápasov iba dva body a stráca štyri na pozície mimo "červenej zóny", znamenajúcej vypadnutie. "Je mi jedno, že som dnes skóroval. Dôležité sú pre nás body a tie sme nezískali. Dúfam, že v ďalších zápasoch nestrelím ani jeden gól a zároveň zvíťazíme 1:0 po vlastných góloch," trpko poznamenal Duro.