Oslabený Slovan zdolal Skalicu 1:0 a zvýšil náskok na čele

Niké liga - 14. kolo:



ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica 1:0 (0:0)



Góly: 84. Barseghjan, ŽK: Barseghjan, Pauschek - Nagy, Podhorin, Mášik, Smékal, Sobczyk. Rozhodovali: Ziemba - Hrmo, Vass, ČK: 57. Tolič (Slovan) po druhej ŽK, 3011 divákov.



Slovan: Borjan - Pauschek, Bajrič, Wimmer, Lovat (66. Blackman) - Kucka, Kankava - Tolič - Barseghjan (90.+3 Savvidis), Čavrič, Strelec (66. Zmrhal)



Skalica: Junas - Krčík, Ranko, Podhorin, Rudzan - Nagy, Mášik (76. Hollý) - Morong, Haša (73. Sobczyk), Gaži (90.+2 Špehar) - Smékal

hlasy po zápase:



Vladimír Weiss, tréner Slovana: "Pre nás to je dôležité víťazstvo z hľadom na okolnosti a priebeh zápasu. Po ťažkom stretnutí s Lille sme sa dokázali zmobilizovať. Hrači dokázali nájsť motiváciu a odovzdali všetky sily. Vyhrali sme ťažký zápas v desiatich. Mužstvu skladám kompliment, ako zareagovali po vylúčení Marka Toliča. Takéto stretnutia rozhodujúci kľúčoví hráči a my ich máme viacero. Tigran to rozhodol perfektnou strelou a už sme si to ustrážili rozumnou hrou. Pred zápasom ma zaujímali tri body a aby sa nikto nezranil. Naplnilo sa to, ale niektorí hráči, ktorí boli čerství, musia dať mužstvu viac. Čakal som ťažký zápas proti Skalici, ktorá je dobre organizovaná. Dnes to opäť potvrdila. Možno, keby boli hostia odvážnejší za stavu 0:0, mohli byť šťastnejší. Sú to dôležité body do ďalšieho priebehu ligy."



Pavol Majerník, tréner Skalice: "V prvom polčase to bol z našej dobrý a organizovaný výkon. Predvádzali sme to, čo nás zdobilo v uplynulých dueloch. Prečkali sme úvodný nápor Slovana, boli sme nebezpeční aj smerom dopredu a fungovala nám dobre prechodová fáza. V druhom sme už neboli tak nebezpeční vpredu. Prišla potom červená karta, ale viac nám to uškodilo, ako pomohlo. Boli sme netrpezliví v príprave útoku a hlavne v predfinálnej a finálnej fáze. Slovan využil jednu šancu, strelil gól a my sme už nevedeli nájsť na nich recept. Ak tu nestrelíte gól, nemôžete pomýšľať na dobrý výsledok."

Bratislava 12. novembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí 14. kola Niké Ligy nad Skalicou 1:0. Úradujúci majster hral od 57. minúty bez vylúčeného Marka Toliča, no v závere rozhodol o triumfe Tigran Barseghjan. Slovan zvýšil svoj náskok na čele tabuľky, keď druhá Žilina na neho stráca šesť bodov. Skalica figuruje na ôsmej pozícii.Domáci boli od úvodu aktívnejší a zahrozili hneď v druhej minúte, ale Kucka z priameho kopu tesne minul. Krátko na to bol blízko gólu Čavrič, no trafil len do žrde. Skaličania sa po polhodine dostali do prečíslenia 2 na 1, no Smékal vo veľkej šanci prestrelil bránu Borjana. Po 17 minútach druhého polčasu dostal Tolič druhú žltú kartu a Slovan dohrával duel v desiatich. Hostia mohli otvoriť skóre stretnutia, no striedajúci Sobczyk a ani Morong nemierili presne. Domáci napriek početnej nevýhode skórovali v 84. minúte, keď Barseghjan trafil presne spoza šestnástky. Slovan už vedenie ubránil a vyhral deviatykrát v rade v lige.Pred stretnutím si domáci Lucas Lovat prevzal ocenenie za gól mesiaca október. Brazílsky obranca po exportnom zakončení rozhodol šláger na ihrisku Spartaka Trnava (2:1).