Oslavy 100 rokov česko-slovenského basketbalu vyvrcholili v Prahe

Praha 27. júna (TASR) – Celodennou akciou na Námestí Republiky v Prahe sa zakončili spoločné oslavy 100 rokov existencie organizovaného česko-slovenského basketbalu. Obe strany si tento míľnik počas uplynulých mesiacov priebežne pripomínali prostredníctvom rôznych akcií a podujatí.



Návštevníci tejto akcie mali prvýkrát možnosť vidieť naživo bankovku, ktorou si obe federácie pripomínajú svoju bohatú históriu. Za Česko sú na nej Jiří Zídek starší a Milena Jindrová, najlepší český hráč a česká hráčka 20. storočia. Slovensko má na nej Stanislava Kropiláka a Annu Kotočovú (za slobodna Janoštinovú), tiež slovenský najlepší hráč a slovenská hráčka 20. storočia. Medzi tieto štyri postavy sa vložili mená ďalších legiend z oboch krajín. "Som veľmi rád, že táto pamätná bankovka bude navždy pripomínať prvých 100 rokov česko-slovenského basketbalu ako aj úspešné osobnosti a legendy oboch krajín," uviedol generálny sekretár Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Andrej Kuffa.



Ocenenie Českej basketbalovej federácie – Rad vlasti za vynikajúce výsledky obdržali viacerí americkí basketbalisti s českými koreňmi. Osobne, respektíve v zastúpení rodiny, si do Prahy prišli prevziať toto ocenenie člen Basketbalovej siene slávy Joe Lapchick, Frank Kudelka a C. J. Kupec.



Spoločným úsilím oboch strán sa podarilo obnoviť Česko-slovenské poháre mužov a žien, v budúcnosti sa navyše nevylučuje návrat spoločnej ženskej najvyššej súťaže. "Brali sme to ako dlhodobú, nie jednorazovú akciu. Bavíme sa o spoločnej československej lige žien. Som rád, že súťaživosť môže priniesť len to pozitívne a rozvíja sa aj po viac ako 30 rokoch od rozdelenia," povedal českým médiám predseda Českého basketbalového zväzu Miroslav Jansta.



Celodennú akciu ukončil slávnostný galavečer pre uzavretú spoločnosť, na ktorom sa zúčastnili legendy českého, slovenského a česko-slovenského basketbalu, vrátane zahraničných hostí z Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). "Pre federáciu to znamená, že sme boli jeden zo zakladateľov FIBA. Je skvelé, že si to môžeme pripomenúť a že širšia basketbalová verejnosť na to spomína v dobrom," dodal Jansta.