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Oslavy Haalandových gólov v Nórsku zaznamenali na seizmometri
Haaland sa presadil v 29. a 43. minúte. Seizmologický inštitút Norsar v tom čase zaznamenal signály spôsobené oslavami fanúšikov v blízkosti meracej stanice.
Autor TASR
Bergen 18. júna (TASR) - Dva góly nórskeho kanoniera Erlinga Haalanda v úvodnom zápase na MS vo futbale doslova otriasli zemou v jeho rodnej krajine. Počas jeho dvoch presných zásahov v stretnutí I-skupiny s Irakom (4:1) zaznamenal seizmometer v meste Bergen „jasné signály“.
Haaland sa presadil v 29. a 43. minúte. Seizmologický inštitút Norsar v tom čase zaznamenal signály spôsobené oslavami fanúšikov v blízkosti meracej stanice. Podľa Norsaru boli o niečo slabšie signály zaznamenané aj pri úvodnom výkope, ďalších góloch Nórska, pri žltej karte udelenej irackému obrancovi Zaidovi Tahseenovi a pri záverečnom hvizde. „Keď veľa ľudí súčasne reaguje na dôležité športové momenty, ich kolektívne pohyby môžu generovať vibrácie v zemi, ktoré registrujú citlivé seizmometre,“ citovala z vyjadrenia Norsaru agentúra DPA.
Merateľné otrasy spôsobené fanúšikmi na športových či kultúrnych podujatiach nie sú nič nové. Nedávno spôsobili malé zemetrasenie fanúšikovia hokejového klubu Montreal Canadiens počas semifinále play off Východnej konferencie zámorskej NHL proti Buffalu Sabres.
Haaland sa presadil v 29. a 43. minúte. Seizmologický inštitút Norsar v tom čase zaznamenal signály spôsobené oslavami fanúšikov v blízkosti meracej stanice. Podľa Norsaru boli o niečo slabšie signály zaznamenané aj pri úvodnom výkope, ďalších góloch Nórska, pri žltej karte udelenej irackému obrancovi Zaidovi Tahseenovi a pri záverečnom hvizde. „Keď veľa ľudí súčasne reaguje na dôležité športové momenty, ich kolektívne pohyby môžu generovať vibrácie v zemi, ktoré registrujú citlivé seizmometre,“ citovala z vyjadrenia Norsaru agentúra DPA.
Merateľné otrasy spôsobené fanúšikmi na športových či kultúrnych podujatiach nie sú nič nové. Nedávno spôsobili malé zemetrasenie fanúšikovia hokejového klubu Montreal Canadiens počas semifinále play off Východnej konferencie zámorskej NHL proti Buffalu Sabres.