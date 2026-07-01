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SMUTNÁ STRÁNKA MS: Oslavy postupu v Mexiku si vyžiadali tri obete

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Mexickí fanúšikovia mávajú vlajkami, zatiaľ čo sledujú futbalový zápas v rámci majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Ekvádorom v Mexiku, v utorok 30. júna 2026. Foto: TASR/AP

Stovky Mexičanov sa tiež pokúšali v Monterrey vtrhnúť na preplnený festival pre fanúšikov, ktorí sledovali zápas.

Autor TASR
Mexiko 1. júla (TASR) - Oslavy postupu mexických futbalistov do osemfinále MS 2026 v uliciach hlavného mesta Mexiko si vyžiadali tri obete. Tamojšie ministerstvo zdravotníctva informovalo o úmrtí 19 a 48-ročných žien a 44-ročného muža. Všetci zomreli na následky udusenia v blízkosti centra mesta. Informovala o tom agentúra DPA.

Pohotovostné tímy ihneď zareagovali na hlásenie o troch osobách v bezvedomí. Boli aktivované všetky postupy, no bohužiaľ, tieto osoby prišli o život. Sme v kontakte s ich rodinami, aby sme im poskytli potrebnú podporu,“ vyjadrila sa starostka mesta Mexiko Clara Brugadová na sociálnej sieti X.

Stovky Mexičanov sa tiež pokúšali v Monterrey vtrhnúť na preplnený festival pre fanúšikov, ktorí sledovali zápas. Priaznivci sa snažili dostať cez uzavreté vstupy, na čo polícia zareagovala použitím slzného plynu.

Po tom, čo areál dosiahol svoju maximálnu kapacitu približne 100.000 ľudí, fanúšikovia chceli preliezť ploty a pokúšali sa násilím otvoriť brány. Po konfrontácií skončili niektorí priaznivci v opatere lekárov. Okrem Monterrey sa podobné incidenty odohrali aj v Guadalajare, kde niekoľkých fanúšikov polícia aj zatkla.

Mexičania zdolali v utorok Ekvádor 2:0 a postúpili do domáceho osemfinále, v ktorom 6. júla o 2.00 SELČ vyzvú víťaza duelu Anglicko - DR Kongo.
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