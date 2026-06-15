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Oslavy titulu Knicks sprevádzali nepokoje, zadržali desiatky ľudí
Výtržníci útočili na policajtov, ničili majetok a zapálili najmenej jeden školský autobus, ktorý počas futbalových MS slúžil na prepravu fanúšikov na zápas Brazília – Maroko (1:1) v New Jersey.
Autor TASR
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New York 14. júna (TASR) - Oslavy prvého titulu basketbalistov New York Knicks v NBA po 53 rokoch zatienili násilnosti v uliciach mesta. Podľa polície zadržali v noci na nedeľu 63 osôb a zranenia utrpelo desať policajtov. Médiá informovali aj o viacerých bodných útokoch, streľbe na 17-ročného mladíka a poškodení viacerých policajných vozidiel.
Tisíce fanúšikov zaplavili Manhattan po víťazstve Knicks nad San Antoniom Spurs 94:90 v piatom finálovom zápase, ktorým newyorský klub ukončil jedno z najdlhších čakaní na titul v americkom profesionálnom športe. Po pokojnom začiatku osláv sa situácia v okolí Madison Square Garden a Times Square vyostrila. Výtržníci útočili na policajtov, ničili majetok a zapálili najmenej jeden školský autobus, ktorý počas futbalových majstrovstiev sveta slúžil na prepravu fanúšikov na zápas Brazília – Maroko (1:1) v New Jersey.
Starosta New Yorku Zohran Mamdani odsúdil násilnosti a zdôraznil, že drvivá väčšina obyvateľov oslavovala primerane. „Opakovane sme zdôrazňovali, že bez ohľadu na nadšenie nebudeme tolerovať násilie voči policajtom ani voči ostatným ľuďom,“ uviedol podľa DPA. Na štvrtok je v Manhattane naplánovaný veľký sprievod. Oslavy vyvrcholia slávnostným ceremoniálom pred radnicou, kde tím okolo najužitočnejšieho hráča finále (MVP) Jalena Brunsona prevezme od starostu kľúče od mesta.
Tisíce fanúšikov zaplavili Manhattan po víťazstve Knicks nad San Antoniom Spurs 94:90 v piatom finálovom zápase, ktorým newyorský klub ukončil jedno z najdlhších čakaní na titul v americkom profesionálnom športe. Po pokojnom začiatku osláv sa situácia v okolí Madison Square Garden a Times Square vyostrila. Výtržníci útočili na policajtov, ničili majetok a zapálili najmenej jeden školský autobus, ktorý počas futbalových majstrovstiev sveta slúžil na prepravu fanúšikov na zápas Brazília – Maroko (1:1) v New Jersey.
Starosta New Yorku Zohran Mamdani odsúdil násilnosti a zdôraznil, že drvivá väčšina obyvateľov oslavovala primerane. „Opakovane sme zdôrazňovali, že bez ohľadu na nadšenie nebudeme tolerovať násilie voči policajtom ani voči ostatným ľuďom,“ uviedol podľa DPA. Na štvrtok je v Manhattane naplánovaný veľký sprievod. Oslavy vyvrcholia slávnostným ceremoniálom pred radnicou, kde tím okolo najužitočnejšieho hráča finále (MVP) Jalena Brunsona prevezme od starostu kľúče od mesta.