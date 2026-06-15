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Oslavy titulu Knicks sprevádzali nepokoje, zadržali desiatky ľudí

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Fanúšikovia New York Knicks oslavujú v uliciach po tom, čo Knicks porazili San Antonio Spurs a vyhrali finále NBA, v nedeľu skoro ráno 14. júna 2026 v New Yorku. Foto: TASR/AP

Výtržníci útočili na policajtov, ničili majetok a zapálili najmenej jeden školský autobus, ktorý počas futbalových MS slúžil na prepravu fanúšikov na zápas Brazília – Maroko (1:1) v New Jersey.

Autor TASR
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New York 14. júna (TASR) - Oslavy prvého titulu basketbalistov New York Knicks v NBA po 53 rokoch zatienili násilnosti v uliciach mesta. Podľa polície zadržali v noci na nedeľu 63 osôb a zranenia utrpelo desať policajtov. Médiá informovali aj o viacerých bodných útokoch, streľbe na 17-ročného mladíka a poškodení viacerých policajných vozidiel.

Tisíce fanúšikov zaplavili Manhattan po víťazstve Knicks nad San Antoniom Spurs 94:90 v piatom finálovom zápase, ktorým newyorský klub ukončil jedno z najdlhších čakaní na titul v americkom profesionálnom športe. Po pokojnom začiatku osláv sa situácia v okolí Madison Square Garden a Times Square vyostrila. Výtržníci útočili na policajtov, ničili majetok a zapálili najmenej jeden školský autobus, ktorý počas futbalových majstrovstiev sveta slúžil na prepravu fanúšikov na zápas Brazília – Maroko (1:1) v New Jersey.

Starosta New Yorku Zohran Mamdani odsúdil násilnosti a zdôraznil, že drvivá väčšina obyvateľov oslavovala primerane. „Opakovane sme zdôrazňovali, že bez ohľadu na nadšenie nebudeme tolerovať násilie voči policajtom ani voči ostatným ľuďom,“ uviedol podľa DPA. Na štvrtok je v Manhattane naplánovaný veľký sprievod. Oslavy vyvrcholia slávnostným ceremoniálom pred radnicou, kde tím okolo najužitočnejšieho hráča finále (MVP) Jalena Brunsona prevezme od starostu kľúče od mesta.
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