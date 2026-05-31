Nedela 31. máj 2026
Oslavy triumfu PSG priniesli v Paríži nepokoje a takmer 300 zatknutí

Na snímke hráči Paríža St. Germain pózujú s trofejou po finálového dueli Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - FC Arsenal v budapeštianskej Puskás Aréne v sobotu 30. mája 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Paríž 31. mája (TASR) - Oslavy triumfu futbalistov Parížu St. Germain priniesli nielen oslavy fanúšikov v hlavnom meste Francúzska, ale aj početné strety s členmi policajných zložiek. Len v Paríži zatkli cez 280 ľudí, v ostatných častiach Francúzska to bolo ďalších takmer 140 ľudí.

Minuloročný triumf PSG v Lige majstrov priniesol podobnú situáciu, tentoraz povolala polícia do služby približne 22-tisíc členov zo svojich radov. V Paríži pozastavili v sobotu možnosť cestovania električkou, niektoré stanice metra a autobusových zastávok dočasne nefungovali v dôsledku minimalizovania prípadných škôd.

Celkovo zatkli v Paríži 283 ľudí, v ďalších mestách to bolo 133 osôb. Zatiaľ nie je známy počet ľudí, ktorí zostali vo väzbe v dôsledku ďalšieho vyšetrovania. Podľa agentúry AFP bolo zranených sedem policajtov. Fanúšikovia sa snažili dostať aj na domáci štadión PSG, okrem toho prišlo k početným stretom s policajnými zložkami. V nedeľu by sa na Champs de Mars mala uskutočniť oslava tohtosezónnych úspechov PSG.
