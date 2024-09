Osmajič čelí obvineniu z uhryznutia Becka, FA začne vyšetrovanie

Londýn 23. septembra (TASR) - Anglická futbalová asociácia (FA) prešetrí obvinenia, podľa ktorých Milutin Osmajič z Prestonu uhryzol Owena Becka počas nedeľňajšieho zápasu 6. kola druhej najvyššej súťaže Championship proti Blackburnu.



Incident medzi domácim čiernohorským útočníkom a waleským obrancom hostí sa mal odohrať v 89. minúte. Beck dostal za kopnutie súpera červenú kartu, Osmajič odišiel so žltou. "Na zadnej strane krku má veľkú stopu po uhryznutí. Je to veľmi vážny incident, nikto nemá rád, keď ho niekto pohryzie. Každý je nahnevaný. Nie je to príjemná situácia. Som si istý, že to uvidia správni ľudia a budú to riešiť," povedal John Eustace, tréner Blackburnu.



FA všetky obvinenia vyšetrí. "Sme si vedomí tohto incidentu a budeme sa ním zaoberať," uviedla FA vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra Reuters. Domáci kormidelník Paul Heckingbottom povedal, že situáciu nevidel: "Jediné, čo môžem povedať, je, že na to nie je miesto a vieme, že to nemôžeme robiť."



V roku 2013 FA udelila desaťzápasový dištanc Luisovi Suarezovi, ktorý vtedy pôsobil v Liverpoole. Uruguajský útočník vtedy v zápase Premier League pohryzol srbského obrancu Branislava Ivanoviča z Chelsea Londýn.