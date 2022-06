Ôsmich zdravotníkov budú súdiť za smrť Maradonu

Tigre 22. júna (TASR) - Po smrti argentínskej futbalovej legendy Diega Maradonu sa bude osem zdravotníkov zodpovedať pred súdom za údajnú nedbanlivosť. Proces by sa mal začať koncom roka 2023 a medzi obžalovanými sú aj jeho osobný lekár Leopoldo Luque i jeho psychiatrička Agustina Cosachová. Všetci ôsmi obvinenia z pochybenia v zdravotnej starostlivosti o Maradonu odmietli.



Podľa vyšetrovateľov spravili obvinení viacero chýb, ktoré vyústili do Maradonovho úmrtia. Údajne ho nechali "napospas osudu" počas domácej hospitalizácie.



Prokurátori žiadali, aby Luqueho, Cosachovú, psychológa Carlosa Diaza, lekársku koordinátorku Nancy Forliniovú a štyroch ďalších vrátane zdravotných sestier podrobili vyšetrovaniu. Tvrdia, že zlé vedenie tímu priviedlo futbalovú legendu do "situácie bezmocnosti". Údajne boli "protagonisti bezprecedentnej, totálne nedostatočnej a bezohľadnej domácej hospitalizácie a zodpovední za sériu improvizácií, manažérskych zlyhaní a nedostatkov".



Bývalý futbalový velikán Diego Armando Maradona zomrel 25. novembra 2020 vo veku 60 rokov. Niekoľko týždňov pred smrťou podstúpil operáciu krvnej zrazeniny na mozgu, po ktorej nastúpil do domáceho liečenia. V prípade dokázania viny hrozí obžalovaným trest odňatia slobody na 25 rokov.