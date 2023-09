Osobnosti pokrstili knihu Okolo Slovenska 66 prevodníkom i reťazou

Bratislava 11. septembra (TASR) – Dva dni pred štartom 67. ročníka medzinárodných pretekov Okolo Slovenska (13. – 17. septembra) pokrstili cyklistické osobnosti knihu Okolo Slovenska 66, s podtitulom História písaná na slovenských cestách. Autormi publikácie sú Branislav Delej, Ľudovít Lučanič a Peter Pašut. Má viac ako 300 strán, obsahuje veľa fotografií a príbehov.



Krstilo sa netradične, bez tekutín. Cyklistickým prevodníkom v rukách jedného z ôsmich slovenských víťazov Miroslava Liptáka, kazetou generálneho riaditeľa pretekov Petra Privaru a zlatou reťazou legendy slovenskej cyklistiky Kamila Haťapku. Známy športový lekár B. Delej bol do 18 rokov cyklistom, potom sa dal na štúdium medicíny. "Tieto úžasné preteky ma chytili za srdce. Často sa stretávam s Kamilom Haťapkom, ktorý mi o nich hovoril niekoľkohodinové príbehy, pri ktorých sme vypili veľa prosseca a ako zberateľ som sa rozhodol knižne ich vydať. Veľa práce odviedli spoluautori, ja som to mal najťažšie pri výbere fotografií. Vybrali sme ich od fotografov, z múzea a archívov asi 20 tisíc. Napokon sme ich publikovali okolo najkvalitnejších 350 kusov."



Viacero ročníkov Okolo má za sebou ich bývalý riaditeľ a tréner Interu Bratislava K. Haťapka. "Mal som dlhodobý cieľ dostať Okolo Slovenska na obrazovky Eurosportu. Stalo sa. Chcel som, aby na nich každoročne štartovali špičkoví svetoví cyklisti. Stalo sa. Už je pravidlom, že k nám prichádza viacero worldtourových tímov. Mám ešte jedno želanie. Aby tento kvalitatívny trend pokračoval a preteky sa rozšírili z piatich na viacero etáp. Ako to bývalo v minulosti. Zatiaľ je to ale finančne v nedohľadne."



Zakladateľom Okolo Slovenska bol v roku 1954 František Letovanec, ktorý by sa v tomto roku dožil 103 rokov. Publikácia prichádza na trh v počte 2000 výtlačkov, pripravuje sa aj jej anglická verzia, ktorá by mala vyjsť začiatkom novembra tohto roku.