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Ospelt nahradí na čele FIS Eliascha, vo voľbe uspel o jeden hlas
Ospelt získal mandát na štyri roky, keď uspel vo vyhrotenej kampani.
Autor TASR,aktualizované
Belehrad 11. júna (TASR) - Novým prezidentom Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) sa stal Alexander Ospelt z Lichtenštajnska. Vo štvrtkovom hlasovaní na kongrese FIS v Belehrade zdolal o jediný hlas pomerom 65:64 doterajšieho šéfa federácie Johana Eliascha.
Ospelt získal mandát na štyri roky, keď uspel vo vyhrotenej kampani. Švédsky rodák Eliasch sa počas svojho pôsobenia na čele FIS dostal do intenzívnych sporov s lyžiarsky silnými federáciami ako Rakúsko a Švajčiarsko pre jeho štýl riadenia organizácie a využívanie finančných prostriedkov. V predchádzajúcich voľbách uspel ako kandidát Veľkej Británie, ktorej dôveru však opätovne nezískal a za účelom znovuzvolenia si tak vybavil pas Gruzínska. Eliasch už prišiel aj o pozíciu v Medzinárodnom olympijskom výbore (MOV) a počas svojej kampane obvinil MOV zo snahy ovplyvniť hlasovanie a vyzval FIS na ochranu svojej nezávislosti, pripomenula agentúra AP.
V prospech 58-ročného právnika hlasovali z lyžiarskych veľmocí aj Nórsko, Taliansko, USA, či Kanada. „Chcel by som sa poďakovať za dôveru. Budem prezidentom všetkých. Vykročme na ďalšiu cestu spoločne, aby mohli našu prácu oceniť aj ďalšie generácie,“ poďakoval sa Ospelt podľa APA.
Eliasch tesnú prehru akceptoval a svojmu nástupcovi zablahoželal. „V uplynulých rokoch sme dosiahli veľa, bola by škoda to premárniť. Je skutočne dôležité spojiť sa, spolupracovať a snažiť sa o väčšie veci. Bolo mi cťou slúžiť vám. Vždy som vravel, že nech tieto voľby dopadnú akokoľvek, budem šťastný. Buď vyhrám, alebo získam späť svoj život,“ rozlúčil sa svojou funkciou doterajší prezident FIS.
Ospelt získal mandát na štyri roky, keď uspel vo vyhrotenej kampani. Švédsky rodák Eliasch sa počas svojho pôsobenia na čele FIS dostal do intenzívnych sporov s lyžiarsky silnými federáciami ako Rakúsko a Švajčiarsko pre jeho štýl riadenia organizácie a využívanie finančných prostriedkov. V predchádzajúcich voľbách uspel ako kandidát Veľkej Británie, ktorej dôveru však opätovne nezískal a za účelom znovuzvolenia si tak vybavil pas Gruzínska. Eliasch už prišiel aj o pozíciu v Medzinárodnom olympijskom výbore (MOV) a počas svojej kampane obvinil MOV zo snahy ovplyvniť hlasovanie a vyzval FIS na ochranu svojej nezávislosti, pripomenula agentúra AP.
V prospech 58-ročného právnika hlasovali z lyžiarskych veľmocí aj Nórsko, Taliansko, USA, či Kanada. „Chcel by som sa poďakovať za dôveru. Budem prezidentom všetkých. Vykročme na ďalšiu cestu spoločne, aby mohli našu prácu oceniť aj ďalšie generácie,“ poďakoval sa Ospelt podľa APA.
Eliasch tesnú prehru akceptoval a svojmu nástupcovi zablahoželal. „V uplynulých rokoch sme dosiahli veľa, bola by škoda to premárniť. Je skutočne dôležité spojiť sa, spolupracovať a snažiť sa o väčšie veci. Bolo mi cťou slúžiť vám. Vždy som vravel, že nech tieto voľby dopadnú akokoľvek, budem šťastný. Buď vyhrám, alebo získam späť svoj život,“ rozlúčil sa svojou funkciou doterajší prezident FIS.