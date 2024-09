Ostapenková a Kičenoková víťazkami ženskej štvorhry na US Open

ženy - štvorhra - finále:



Jelena Ostapenková, Ľudmila Kičenoková (Lot./Ukr.-7) - Kristina Mladenovicová, Čang Šuaj (Fr./Čína) 6:4, 6:3



New York 6. septembra (TASR) - Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková s Ukrajinkou Ľudmilou Kičenokovou sa stali víťazkami ženskej štvorhry na grandslamovom US Open. Turnajové sedmičky zdolali vo finále francúzsko-čínsky pár Kristina Mladenovicová, Čang Šuaj 6:4, 6:3.Pre Ostapenkovú je to druhý grandslamový titul, v roku 2017 zvíťazila na Roland Garros vo dvojhre. Kičenoková sa teší rovnako druhýkrát, Ukrajinka vlani uspela s Chorvátom Matem Pavičom v mixe na Wimbledone.