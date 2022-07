Ostapenková a Niemeierová postúpili do osemfinále dvojhry

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Jelena Ostapenková (Lot.-12) - Irina-Camelia Beguová (Rum.) 3:6, 6:1, 6:1,

Jule Niemeierová (Nem.) - Lesia Curenková (Ukr.) 6:4, 3:6, 6:3,

Ons Jabeurová (Tun.-3) - Diane Parryová (Fr.) 6:2, 6:3,

Heather Watsonová (V.Brit.) - Kaja Juvanová (Slovin.) 7:6 (6), 6:2,

Tatjana Mariová (Nem.) - Maria Sakkariová (Gr.-5) 6:3, 7:5,

Elise Mertensová (Belg.-24) - Angelique Kerberová (Nem.-15) 6:4, 7:5,

Marie Bouzková (ČR) - Alison Riskeová (USA-28) 6:2, 6:3

Wimbledon 1. júla (TASR) - Belgická tenistka Elise Mertensová sa prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Dvadsaťštvorka ženského "pavúka" zdolala v piatkovom zápase 3. kola pätnástu nasadenú Nemku Angelique Kerberovú 6:4, 7:5. V dueli o postup do štvrťfinále s stretne s Ons Jabeurovou z Tuniska.Turnajová trojka si v 3. kole poradila s Francúzkou Diane Parryovou za hodinu a osem minút hladko 6:2, 6:3. Naopak, s turnajom sa rozlúčila piata nasadená Maria Sakkariová z Grécka, ktorá podľahla Nemke Tatjane Mariovej v dvoch setoch 3:6 a 5:7.Turnajová dvanástka Lotyška Jelena Ostapenková potvrdila pozíciu favoritky a v piatkovom zápase 3. kola si poradila s Rumunkou Irinou-Cameliou Beguovou 2:1 na sety. V úvodnom dejstve síce favorizovaná Ostapenková prehrala 3:6, v ďalších dvoch však dovolila súperke iba dva gemy a zápas doviedla do víťazného konca po 1:30 h.Medzi 16-tku najlepších sa prebojovala aj nenasadená Nemka Jule Niemeierová. V 3. kole zdolala Ukrajinku Lesiu Curenkovú 6:4, 3:6, 6:3.