Ostapenková kritizovala organizátorov za termín zápasu s Gauffovou

New York 6. septembra (TASR) - Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková podrobila kritike organizátorov grandslamového turnaja US Open za naplánovanie jej štvrťfinálového zápasu proti domácej Coco Gauffovej. Nastúpila naň v utorok už o 12.15 newyorského času, pričom osemfinálový duel proti Ige Swiatekovej dohrala v nedeľu večer.



"Keď som videla rozpis, bola som prekvapená. Myslím si, že pre súperku to bol výhodný program, pretože hrala predošlý zápas oveľa skôr (v pondelok popoludní, pozn.). Je to zvláštne plánovanie," uviedla Ostapenková.



Ostapenková prehrala s Gauffovou 0:6, 2:6. Predtým zdolala svetovú jednotku Swiatekovú 3:6, 6:3, 6:1.