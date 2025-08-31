< sekcia Šport
Ostapenková sa ospravedlnila za poznámky na adresu Townsendovej
Ostapenková tvrdí, že si neuvedomila, aký môžu mať jej slová dosah.
Autor TASR
New York 31. augusta (TASR) - Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková sa ospravedlnila za nevhodné poznámky na adresu Američanky Taylor Townsendovej v 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. šampiónka Roland Garros z roku 2017 neuniesla prehru a označila domácu hráčku za „nevzdelanú a bez úrovne."
Ostapenková tvrdí, že si neuvedomila, aký môžu mať jej slová dosah. „Angličtina nie je môj rodný jazyk. Keď som hovorila o vzdelaní, mala som na myslí tenisovú etiketu. Netušila som, že sa to dotkne aj ľudí, ktorí sa nepohybujú v oblasti športu. Niektorí to dokonca považovali za prejav rasizmu," citovala Ostapenkovú agentúra AFP.
