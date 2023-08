Oštepár Čopra vybojoval prvý titul na MS pre Indiu: Chcel som uspieť

Budapešť 28. septembra (TASR) - Historicky prvým majstrom sveta v atletike z Indie sa v nedeľu večer v Budapešti stal Níradž Čopra. Úradujúci olympijský šampión triumfoval v oštepe výkonom 88,17 m. Stal sa aj vôbec prvým oštepárskym šampiónom z Ázie v kategórii mužov.



Zlato Čopru v Tokiu bolo pod piatimi kruhmi pre Indiu v atletike taktiež prvé. V druhej najľudnatejšej krajine sveta sa stal ihneď hrdinom a nárast popularity zvládol. Vysokú výkonnosť si udržal aj ďalšie dve sezóny. Na MS v Eugene ho síce zdolal Grenaďan Anderson Peters, no Čopra hodil ďalej ako pod piatimi kruhmi a získal striebro. V Budapešti sa opäť zlepšil a zasadol na oštepársky trón. "Získať zlato na majstrovstvách sveta bol môj sen. Chcel som aj hodiť za 90 m, no k tomu treba, aby všetky kúsky skladačky do seba zapadli. Možno nabudúce," sľúbil stále iba 25-ročný Čopra podľa oficiálnej stránky šampionátu.



Úspech Čopru spustil potrebný impulz, nárast kvality indických atlétov bol v Budapešti viditeľný. Dvaja ďalší oštepári postúpili dokonca až do užšieho finále. Kišor Džena obsadil 5. priečku a D. P. Manu bol hneď za ním šiesty. A to ešte na striebornej pozícii skončil Pakistanec Aršad Nadím. Oštepársky sektor však nebol jediný, v ktorom bolo v nedeľu Indov vidieť. Vôbec po prvýkrát do finále postúpila štafeta na 4x400 m, v ktorom obsadila 5. miesto. Navyše ešte v rozbehu vylepšila ázijský rekord na 2:59,05 min. Najlepšou Indkou bola na šampionáte Džeswin Aldrinová, ktorá bežala finále na 3000 m prek. taktiež v nedeľu a skončila na 11. priečke. "Toto bol skvelý šampionát pre Indiu a ja som hrdý, že som mohol na ňom vybojovať ďalší titul. Po olympijskom zlate som veľmi túžil uspieť aj na svetovom šampionáte. Je to výborné pre národný tím," tešil sa Čopra.



Po zlate oprávnene pokukoval aj Čech Jakub Vadlejch, ktorý drží svetový výkon roka 89,51. Manžel bývalej slovenskej viacbojárky Lucie Vadlejchovej za slobodna Slaničkovej, však napokon berie aj bronzovú medailu. "Medaila z MS je skvelá, moja tretia. Zároveň je to ohromná motivácia pokračovať v drine. Pretože sa to vypláca a stále verím, že sa medaila môže blyšťať ešte viac," povedal Vadlejch v rozhovore pre idnes.cz.