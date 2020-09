Oštepár Vetter hodil druhý najlepší výkon histórie, a to 97,76 m

Chorzów 6. septembra (TASR) - Nemecký oštepár Johannes Vetter hodil v nedeľu druhý najlepší výkon histórie 97,76 metra. Na mítingu v poľskom Chórzowe sa na necelý meter priblížil k svetovému rekordu 98,48 m, ktorý Čech Jan Železný stanovil ešte v roku 1996.



Dvadsaťsedemročný Vetter získal zlato na majstrovstvách sveta 2017, o dva roky neskôr pridal na šampionáte bronz. Osobné maximum si zlepšil o vyše tri metre, zároveň si v historických tabuľkách upevnil druhé miesto. Pred krajanom Thomasom Röhlerom (93,90) je už takmer o štyri metre. "Je to šialené, neuveriteľný pocit. Pochopím to až neskôr, ale som ohromne pyšný. Keby som mal podmienky ako vtedy Železný, letelo by to za sto metrov," vyhlásil Nemec. Informovala o tom agentúra AFP.