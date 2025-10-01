< sekcia Šport
Chladoňová deviata v časovke žien do 23 rokov na ME
Čerstvá vicemajsterka sveta v tejto vekovej kategórii mala pred šampionátom medailové ambície, ale v individuálnej časovke to napokon na cenný kov nestačilo.
Autor TASR,aktualizované
Drome-Ardeche 1. októbra (TASR) - Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová obsadila 9. miesto v individuálnej časovke žien do 23 rokov na ME v cestnej cyklistike. V stredajších pretekoch vo Francúzsku triumfovala Talianka Federica Venturelliová časom 34:17,12 min., 18-ročná slovenská pretekárka na ňu stratila 1:22,26 min.
Čerstvá vicemajsterka sveta v tejto vekovej kategórii mala pred šampionátom medailové ambície, ale v individuálnej časovke to napokon na cenný kov nestačilo. Druhú príležitosť dostane v piatkových pretekoch s hromadným štartom. Chladoňovej krajanka Sofia Ungerová skončila 15. s mankom 2:05,91 min. Striebro získala Fínka Anniina Ahtosalová, bronz Belgičanka Luca Vierstraeteová.
Víťazkou súťaže junioriek sa stala Španielka Paula Ostizová, ktorá triumfovala časom 18:38,00 min. Za ňou sa umiestnili Nemka Magdalena Leisová a Oda Aune Gissingerová z Nórska. Slovenská reprezentantka Nina Andacká obsadila 13. miesto s mankom 57,15 s.
Medzi juniormi si zlato vybojoval holandský pretekár Michiel Mouris v čase 30:49,61 min. Strieborný skončil Conor Murphy z Írska, pódium doplnil Dán Julius Lövstrup Birkedal. Slovák Michal Kacina sa umiestnil v poslednej desiatke výsledkovej listiny, na víťazného Mourisa stratil 4:34,84 min. a obsadil 51. priečku.
Čerstvá vicemajsterka sveta v tejto vekovej kategórii mala pred šampionátom medailové ambície, ale v individuálnej časovke to napokon na cenný kov nestačilo. Druhú príležitosť dostane v piatkových pretekoch s hromadným štartom. Chladoňovej krajanka Sofia Ungerová skončila 15. s mankom 2:05,91 min. Striebro získala Fínka Anniina Ahtosalová, bronz Belgičanka Luca Vierstraeteová.
Víťazkou súťaže junioriek sa stala Španielka Paula Ostizová, ktorá triumfovala časom 18:38,00 min. Za ňou sa umiestnili Nemka Magdalena Leisová a Oda Aune Gissingerová z Nórska. Slovenská reprezentantka Nina Andacká obsadila 13. miesto s mankom 57,15 s.
Medzi juniormi si zlato vybojoval holandský pretekár Michiel Mouris v čase 30:49,61 min. Strieborný skončil Conor Murphy z Írska, pódium doplnil Dán Julius Lövstrup Birkedal. Slovák Michal Kacina sa umiestnil v poslednej desiatke výsledkovej listiny, na víťazného Mourisa stratil 4:34,84 min. a obsadil 51. priečku.
ME v cestnej cyklistike - individuálna časovka:
ženy do 23 rokov (Loriol-sur-Drome - Etoile-sur-Rhone, 24 km):
1. Federica Venturelliová (Tal.) 34:17,12 min., 2. Anniina Ahtosalová (Fín.) +48,76 s, 3. Luca Vierstraeteová (Belg.) +51,66, 4. Nienke Vinkeová (Hol.) +1:07,88 min., 5. Stina Kageviová (Švéd.) +1:09,05, 6. Justyna Czaplová (Nem.) +1:14,0, ..., 9. Viktória CHLADOŇOVÁ +1:22,26, 15. Sofia UNGEROVÁ (obe SR) 2:05,91
juniorky (Allex - Etoile-sur-Rhone, 12,2 km):
1. Paula Ostizová (Šp.) 18:38,00 min., 2. Magdalena Leisová (Nem.) +2,41 s, 3. Oda Aune Gissingerová (Nór.) +10,57, 4. Megan Arensová +13,44, 5. Roos Müllerová (obe Hol.) +16,28, 6. Maruša Tereza Šerkeziová (Slovin.) +36,49, ..., 13. Nina ANDACKÁ (SR) +57,15
juniori (Loriol-sur-Drome - Etoile-sur-Rhone, 24 km):
1. Michiel Mouris (Hol.) 30:49,61 min., 2. Conor Murphy (Ír.) +4,64 s, 3. Julius Lövstrup Birkedal (Dán.) +27,48, 4. Jan Michal Jackowiak (Poľ.) +49,18, 5. Enaut Urkaregi (Šp.) +55,5, 6. Karl Herzog (Nem.) +1:08,38, ..., 51. Michal KACINA (SR) +4:34,84
ženy do 23 rokov (Loriol-sur-Drome - Etoile-sur-Rhone, 24 km):
1. Federica Venturelliová (Tal.) 34:17,12 min., 2. Anniina Ahtosalová (Fín.) +48,76 s, 3. Luca Vierstraeteová (Belg.) +51,66, 4. Nienke Vinkeová (Hol.) +1:07,88 min., 5. Stina Kageviová (Švéd.) +1:09,05, 6. Justyna Czaplová (Nem.) +1:14,0, ..., 9. Viktória CHLADOŇOVÁ +1:22,26, 15. Sofia UNGEROVÁ (obe SR) 2:05,91
juniorky (Allex - Etoile-sur-Rhone, 12,2 km):
1. Paula Ostizová (Šp.) 18:38,00 min., 2. Magdalena Leisová (Nem.) +2,41 s, 3. Oda Aune Gissingerová (Nór.) +10,57, 4. Megan Arensová +13,44, 5. Roos Müllerová (obe Hol.) +16,28, 6. Maruša Tereza Šerkeziová (Slovin.) +36,49, ..., 13. Nina ANDACKÁ (SR) +57,15
juniori (Loriol-sur-Drome - Etoile-sur-Rhone, 24 km):
1. Michiel Mouris (Hol.) 30:49,61 min., 2. Conor Murphy (Ír.) +4,64 s, 3. Julius Lövstrup Birkedal (Dán.) +27,48, 4. Jan Michal Jackowiak (Poľ.) +49,18, 5. Enaut Urkaregi (Šp.) +55,5, 6. Karl Herzog (Nem.) +1:08,38, ..., 51. Michal KACINA (SR) +4:34,84