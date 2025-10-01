< sekcia Šport
Ostrava prerušila v Pardubiciach gólom Almásiho sériu bez výhry
FK Pardubice - FC Baník Ostrava 0:1 (0:0)
Autor TASR
Pardubice 1. októbra (TASR) - Slovenský futbalový útočník Ladislav Almási zariadil víťazstvo Baníka Ostrava v stredajšej dohrávke 5. kola českej ligy na ihrisku Pardubíc 1:0. Domáci hrali od 37. minúty po druhej žltej karte Davida Šimeka v oslabení. Almási prišiel na ihrisko po hodine hry a v 78. minúte hlavičkou rozhodol o výhre hostí. Jeho krajan Viktor Budinský dostal priestor v bránke Ostravy a ďalší Slovák Jakub Pira hral do 75. minúty. Tretie mužstvo uplynulej sezóny si pripísalo ligový triumf po piatich zápasoch bez plného bodového zisku, s 9 bodmi mu patrí 11. priečka.
Chance liga - dohrávka 5. kola:
FK Pardubice - FC Baník Ostrava 0:1 (0:0)
Góly: 78. ALMÁSI, ČK: 37. Šimek (Pardubice) po druhej ŽK
/V. Budinský odchytal celý duel, J. Pira do 75. min., L. Almási nastúpil v 60. min. (všetci Ostrava)/
FK Pardubice - FC Baník Ostrava 0:1 (0:0)
Góly: 78. ALMÁSI, ČK: 37. Šimek (Pardubice) po druhej ŽK
/V. Budinský odchytal celý duel, J. Pira do 75. min., L. Almási nastúpil v 60. min. (všetci Ostrava)/