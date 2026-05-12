Utorok 12. máj 2026Meniny má Pankrác
Ostrava spadla po prehre so Slováckom na posledné miesto tabuľky

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

Autor TASR
Praha 12. mája (TASR) - Futbalisti Baníka Ostrava prehrali v treťom kole skupiny o záchranu v najvyššej českej súťaži na trávniku Slovácka 1:2 a v tabuľke spadli na posledné miesto. Dukla Praha sa priblížila účasti v baráži výhrou 2:1 nad Mladou Boleslavou. Teplice sa triumfom 4:2 nad Zlínom priblížili k záchrane medzi českou elitou.

Česká liga - 3. kolo skupiny o záchranu:

1. FC Slovácko – Baník Ostrava 2:1 (0:0)

Góly: 54. Trávnik, 57. Ouanda - 80. Planka

/P. Blahút odohral celý zápas, T. Huk hral do 82. minúty, M. Koscelník hral od 73. minúty - M. Rusnák hral do 46. minúty, A. Musák hral do 78. minúty, J. Píra hral od 67. minúty/



FK Mladá Boleslav – FK Dukla Praha 1:2 (0:1)

Góly: 62. Karafát - 4. Milla, 54. Gilbert

/M. Králik odohral celý zápas - R. Mikuš hral od 63. minúty/



FC Zlín – FK Teplice 2:4 (2:1)

Góly: 6. Machalík, 20. Poznar - 25. Mareček, 54. Náprstek, 82. Radosta, 90+3. Pulkrab. ČK: 73. Nyarko (Teplice)

/M. Pišoja odohral celý zápas - M. Riznič hral do 46. minúty/
