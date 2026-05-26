Utorok 26. máj 2026
Ostrava zdolala Táborsko 3:0 v prvom zápase baráže o udržanie

Odveta je na programe v sobotu v Tábore.

Praha 26. mája (TASR) - Futbalisti Baníka Ostrava zvíťazili v prvom zápase baráže o udržanie v českej najvyššej súťaži. Nad FC SILON Táborsko vyhrali 3:0 a vytvorili si tak dobrú pozíciu do odvety, ktorá je na programe v sobotu v Tábore o 13.00 h.



baráž o účasť v českej lige - prvý zápas:

FC Baník Ostrava – FC SILON Táborsko 3:0 (0:0)

Góly: 54. Frydrych, 82. Havran, 90. Boula

/A. Musák (Ostrava) hral do 65. minúty/
