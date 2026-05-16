Ostrava zvíťazila nad Zlínom 2:0, na dno tabuľky klesla Dukla Praha
Oba posledné tímy odohrajú v záverečnom kole priamy súboj o záchranu.
Autor TASR
Praha 16. mája (TASR) - Futbalisti Baníka Ostrava zvýšili svoje šance na záchranu v najvyššej českej súťaži. V sobotňajšom stretnutí predposledného 4. kola skupiny o záchranu zvíťazili nad Zlínom 2:0. Odpútali sa tak od dna tabuľky, kam klesla Dukla Praha po prehre v Tepliciach 0:2.
Oba posledné tímy odohrajú v záverečnom kole priamy súboj o záchranu. Dukla obsadila po základnej časti súťaže vyššiu priečku ako Ostrava, a tak jej k zisku 15. miesta a účasti v baráži stačí remíza. Duel sa bude hrať v Prahe na štadióne Juliska. Istotu 14. priečky a druhého miesta v baráži o udržanie malo už pred sobotňajšími zápasmi isté Slovácko.
Česká liga
skupina o záchranu - 4. kolo:
1. FC Slovácko – FK Mladá Boleslav 0:3 (0:2)
Góly: 18. a 27. Kolářík, 63. Klíma
/M. KOscelník a P. Blahút celý zápas, A. Fiala do 46. min, M. Šviderský a F. Vaško sedeli na lavičke - M. Králik celý zápas/
Baník Ostrava – FC Zlín 2:0 (1:0)
Góly: 9. Kopečný (vlastný), 90.+1 Frydrych, ČK: 18. Černín (Zlín)
/A. Musák do 87. min, J. Pira, M. Rusnák a brankár V. Budinský sedeli na lavičke - M. Pišoja celý duel/
FK Teplice – FK Dukla Praha 2:0 (0:0)
Góly: 74. Fortelný, 90.+5 Hopi, ČK: 65. Milla, 89. Hunal (obaja Dukla)
/M. Riznič od 46. min, J. Jakubko a brankár R. Ludha sedeli na lavičke - R. Mikuš do 60. min/
play off o 7. miesto - prvý zápas:
MFK Karviná - SK Sigma Olomouc 1:3 (1:1)
Góly: 12. Labík - 42. Růsek, 64. Lurvink, 90.+4 Mikulenka
/brankár M. Hruška (Olomouc) sedel na lavičke/
