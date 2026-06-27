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Ostrihoňová a Murínová vyhrali viacboj na Slovak Gymnastics Open
Súťaž pod názvom Slovak Gymnastics Open bola hlavným lákadlom trojdňového rovnomenného festivalu tohto odvetvia.
Autor TASR
Prievidza 27. júna /TASR) - Tohtosezónna novicka v seniorskej vekovej kategórii Nela Ostrihoňová a juniorka Lilly Murínová, obe z KŠG Detva, zvíťazili vo viacboji na sobotňajších medzinárodných otvorených majstrovstvách Slovenska v športovej gymnastike v Prievidzi.
Súťaž pod názvom Slovak Gymnastics Open bola hlavným lákadlom trojdňového rovnomenného festivalu tohto odvetvia. Priniesla aj návrat juniorky Lucie Piliarovej. Talent roka v letných športoch v rámci prestížnej ankety Športovec roka 2025 štartoval po zranení nohy zatiaľ iba na bradlách. Piliarová sa nevyhla pádu a obsadila druhé miesto. Ostrihoňová, šestnásťročná zverenka Kataríny Krekáňovej získala za štyri disciplíny dovedna 48,800 bodu. Tesne druhá vo viacboji senioriek skončila Češka Natálie Hajdinová (48,750) a tretia už s väčším odstupom bola domáca Adela Balcová (Slávia Gymnastické centrum Bratislava, 47,750).
Dvojnásobná olympionička Barbora Kundrátová (Slávia Gymnastické centrum Bratislava) už tradične štartovala len na „svojich“ dvoch náradiach. Bradlá vyhrala s pozoruhodne vysokou známkou 13,600 bodu. Na kladine, ktorá patrila Hajdinovej (12,500), sa Kundrátová musela uspokojiť s piatou priečkou (11,700). Ostrihoňová popri viacboji triumfovala v akrobacii (12,300). Na kladine bola druhá (12,450), na bradlách piata (11,800) a v preskoku ôsma (12,250). Preskok patril inej Slovenke Miriam Keresztesovej (13,000).
Medzi juniorkami mala Murínová viacbojový súčet 50,050 bodu. Tvoria ho hodnotenia 13,050 za preskok, 12,600 za bradlá, 12,400 za kladinu a 12,000 za akrobaciu. Murínová, spolu s ďalšími Detviankami Ostrihoňovou a Piliarovou držiteľka striebra z viacboja tímov na vlaňajšom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Osijeku, kam boli detašované gymnastické súťaže, zároveň v sobotu MŠH v Prievidzi zvíťazila v preskoku, na bradlách a na kladine. Akrobaciu opanovala Poľka Alicja Kupková (12,150). V seniorskom viacboji mužov prvenstvo získal Čech Tomáš Kalinič (77,531). Stupne doplnili Škóti KyleMillar (65,864) a Daniel Smyllie (64,164).
Obaja štartujúci Slováci absolvovali len po dve disciplíny zo šiestich. V akrobacii obsadil Sebastián Samson tretie miesto (12,400) a Oliver Kasala (obaja Slávia Gymnastické centrum Bratislava, 11,966) figuruje na piatej pozícii vo výsledkovej listine. Okrem toho Samson bol druhý v preskoku (12,300) a Kasala tretí na bradlách (12,000). V juniorskej iba dvojčlennej konkurencii zloženej z domácich Sebastiánov Stračinu (Slávia Gymnastické centrum Bratislava) a Leporisa (Centrum gymnastických športov Prievidza) patrili všetky disciplíny prvému menovanému a jeho viacbojová výsledná známka má hodnotu 70,898 bodu. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenskej gymnastickej federácie (SGF).
Výsledky Slovak Gymnastics Open v športovej gymnastike v Prievidzi (27. júna v rámci trojdňového rovnomenného festivalu):
Ženy
SENIORKY
Viacboj: 1. Nela Ostrihoňová (SR/KŠG Detva) 48,800 b., 2. Natálie Hajdinová (ČR) 48,750, 3. Adela Balcová (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 47,750
Preskok: 1. Miriam Keresztesová (SR/Gymnastický klub Nové Zámky) 13,000, 2. Hannah Patersonová (Škót.) 13,000, 3. Natálie Hajdinová (ČR) 12,800
Bradlá: 1. Barbora Kundrátová 13,600, 2. Adela Balcová (obe SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 12,350, 3. Ema Strakošová (ČR) 12,050
Kladina: 1. Natálie Hajdinová (ČR) 12,500, 2. Nela Ostrihoňová (SR/KŠG Detva) 12,450, 3. Ema Strakošová (ČR) 12,400
Akrobacia: 1. Nela Ostrihoňová (SR/KŠG Detva) 12,300, 2. Adela Balcová (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,800, 3. Eilidh Gorrellová (Škót.) 11,650
JUNIORKY
Viacboj: 1. Lilly Murínová (SR/KŠG Detva) 50,050, 2. AlicjaKupková (Poľ.) 47,150, 3. Dorota Čurgaiová (SR/KŠG Detva) 45,950
Preskok: 1. Lilly Murínová (SR/KŠG Detva) 13,050
Bradlá: 1. Lilly Murínová (SR/KŠG Detva) 12,600
Kladina: 1. Lilly Murínová (SR/KŠG Detva) 12,400
Akrobacia: 1. Alicja Kupková (Poľ.) 12,150
Muži
SENIORI
Viacboj: 1. Tomáš Kalinič (ČR) 77,531, 2. KyleMillar 65,864, 3. Daniel Smyllie (obaja Škót.) 64,164 Akrobacia: 1. Kyle Millar 13,966,... 3. Sebastián Samson 12,400, 5. Oliver Kasala (obaja SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,966
Kôň s držadlami:1. Tomáš Kalinič (ČR) 11,600
Kruhy: 1. Tomáš Kalinič (ČR) 13,066
Preskok: 1. Tomáš Kalinič (ČR) 13,533, 2. Sebastián Samson (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 12,300
Bradlá: 1. Martin Pospíšil (ČR) 13,266,... 3. Oliver Kasala (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 12,000
Hrazda:1. Martin Pospíšil (ČR) 13,066
JUNIORI
Viacboj: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 70,898, 2. Sebastián Leporis (SR/Centrum gymnastických športov Prievidza) 56,198
Akrobacia: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,800
Kôň s držadlami: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 12,000
Kruhy: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,800
Preskok: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,766
Bradlá: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 12,166
Hrazda: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,366
Súťaž pod názvom Slovak Gymnastics Open bola hlavným lákadlom trojdňového rovnomenného festivalu tohto odvetvia. Priniesla aj návrat juniorky Lucie Piliarovej. Talent roka v letných športoch v rámci prestížnej ankety Športovec roka 2025 štartoval po zranení nohy zatiaľ iba na bradlách. Piliarová sa nevyhla pádu a obsadila druhé miesto. Ostrihoňová, šestnásťročná zverenka Kataríny Krekáňovej získala za štyri disciplíny dovedna 48,800 bodu. Tesne druhá vo viacboji senioriek skončila Češka Natálie Hajdinová (48,750) a tretia už s väčším odstupom bola domáca Adela Balcová (Slávia Gymnastické centrum Bratislava, 47,750).
Dvojnásobná olympionička Barbora Kundrátová (Slávia Gymnastické centrum Bratislava) už tradične štartovala len na „svojich“ dvoch náradiach. Bradlá vyhrala s pozoruhodne vysokou známkou 13,600 bodu. Na kladine, ktorá patrila Hajdinovej (12,500), sa Kundrátová musela uspokojiť s piatou priečkou (11,700). Ostrihoňová popri viacboji triumfovala v akrobacii (12,300). Na kladine bola druhá (12,450), na bradlách piata (11,800) a v preskoku ôsma (12,250). Preskok patril inej Slovenke Miriam Keresztesovej (13,000).
Medzi juniorkami mala Murínová viacbojový súčet 50,050 bodu. Tvoria ho hodnotenia 13,050 za preskok, 12,600 za bradlá, 12,400 za kladinu a 12,000 za akrobaciu. Murínová, spolu s ďalšími Detviankami Ostrihoňovou a Piliarovou držiteľka striebra z viacboja tímov na vlaňajšom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Osijeku, kam boli detašované gymnastické súťaže, zároveň v sobotu MŠH v Prievidzi zvíťazila v preskoku, na bradlách a na kladine. Akrobaciu opanovala Poľka Alicja Kupková (12,150). V seniorskom viacboji mužov prvenstvo získal Čech Tomáš Kalinič (77,531). Stupne doplnili Škóti KyleMillar (65,864) a Daniel Smyllie (64,164).
Obaja štartujúci Slováci absolvovali len po dve disciplíny zo šiestich. V akrobacii obsadil Sebastián Samson tretie miesto (12,400) a Oliver Kasala (obaja Slávia Gymnastické centrum Bratislava, 11,966) figuruje na piatej pozícii vo výsledkovej listine. Okrem toho Samson bol druhý v preskoku (12,300) a Kasala tretí na bradlách (12,000). V juniorskej iba dvojčlennej konkurencii zloženej z domácich Sebastiánov Stračinu (Slávia Gymnastické centrum Bratislava) a Leporisa (Centrum gymnastických športov Prievidza) patrili všetky disciplíny prvému menovanému a jeho viacbojová výsledná známka má hodnotu 70,898 bodu. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenskej gymnastickej federácie (SGF).
Výsledky Slovak Gymnastics Open v športovej gymnastike v Prievidzi (27. júna v rámci trojdňového rovnomenného festivalu):
Ženy
SENIORKY
Viacboj: 1. Nela Ostrihoňová (SR/KŠG Detva) 48,800 b., 2. Natálie Hajdinová (ČR) 48,750, 3. Adela Balcová (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 47,750
Preskok: 1. Miriam Keresztesová (SR/Gymnastický klub Nové Zámky) 13,000, 2. Hannah Patersonová (Škót.) 13,000, 3. Natálie Hajdinová (ČR) 12,800
Bradlá: 1. Barbora Kundrátová 13,600, 2. Adela Balcová (obe SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 12,350, 3. Ema Strakošová (ČR) 12,050
Kladina: 1. Natálie Hajdinová (ČR) 12,500, 2. Nela Ostrihoňová (SR/KŠG Detva) 12,450, 3. Ema Strakošová (ČR) 12,400
Akrobacia: 1. Nela Ostrihoňová (SR/KŠG Detva) 12,300, 2. Adela Balcová (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,800, 3. Eilidh Gorrellová (Škót.) 11,650
JUNIORKY
Viacboj: 1. Lilly Murínová (SR/KŠG Detva) 50,050, 2. AlicjaKupková (Poľ.) 47,150, 3. Dorota Čurgaiová (SR/KŠG Detva) 45,950
Preskok: 1. Lilly Murínová (SR/KŠG Detva) 13,050
Bradlá: 1. Lilly Murínová (SR/KŠG Detva) 12,600
Kladina: 1. Lilly Murínová (SR/KŠG Detva) 12,400
Akrobacia: 1. Alicja Kupková (Poľ.) 12,150
Muži
SENIORI
Viacboj: 1. Tomáš Kalinič (ČR) 77,531, 2. KyleMillar 65,864, 3. Daniel Smyllie (obaja Škót.) 64,164 Akrobacia: 1. Kyle Millar 13,966,... 3. Sebastián Samson 12,400, 5. Oliver Kasala (obaja SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,966
Kôň s držadlami:1. Tomáš Kalinič (ČR) 11,600
Kruhy: 1. Tomáš Kalinič (ČR) 13,066
Preskok: 1. Tomáš Kalinič (ČR) 13,533, 2. Sebastián Samson (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 12,300
Bradlá: 1. Martin Pospíšil (ČR) 13,266,... 3. Oliver Kasala (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 12,000
Hrazda:1. Martin Pospíšil (ČR) 13,066
JUNIORI
Viacboj: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 70,898, 2. Sebastián Leporis (SR/Centrum gymnastických športov Prievidza) 56,198
Akrobacia: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,800
Kôň s držadlami: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 12,000
Kruhy: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,800
Preskok: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,766
Bradlá: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 12,166
Hrazda: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,366