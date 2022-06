Ostrov Man má ďalšiu obeť, v pretekoch sidecarov zahynul Lavorel

Douglas 5. júna (TASR) - Motoristické preteky Isle of Man TT 2022 si vyžiadali v sobotu ďalšiu obeť. V pretekoch sidecarov zahynul pri smrteľnej nehode Francúz Olivier Lavorel, spolujazdec Cesara Chanela z tímu Shock Factory. Pilota transportovali v kritickom stave do nemocnice v Liverpoole. Informácie priniesli britské média.



K incidentu došlo hneď po štarte, keď havarovala jedna z posádok a ďalšia do nej narazila a spôsobila požiar. Nasledovala červená vlajka, po ktorej preteky ukončili. Smrť Lavorela je už druhá na podujatí od štvrtka, keď po havárii v tréningu motocyklov zomrel Brit Mark Purslow.



Podujatie Isle of Man je považované za jedno z najnebezpečnejších na svete. Jazdci v rámci neho jazdia na superbikoch a sideacaroch po miestnych komunikáciách na celom ostrove a od svojho začiatku v roku 1907 si vyžiadalo 152 obetí. Tento rok sa jazdí po dvojročnej pauze, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu.