O'Sullivan zdolal Trumpa a získal siedmy titul majstra sveta v snookri

Snooker - MS - finále:



Ronnie O'Sullivan (Angl.-2) - Judd Trump (Angl.-4) 18:13

prehľad majstrov sveta od roku 2000:



2000 Mark Williams (Wal.)



2001 Ronnie O'Sullivan (Angl.)



2002 Peter Ebdon (Angl.)



2003 Williams



2004 O'Sullivan



2005 Shaun Murphy (Angl.)



2006 Graeme Dott (Škót.)



2007 John Higgins (Škót.)



2008 O'Sullivan



2009 Higgins



2010 Neil Robertson (Aus.)



2011 Higgins



2012 O'Sullivan



2013 O'Sullivan



2014 Mark Selby (Angl.)



2015 Stuart Bingham (Angl.)



2016 Selby



2017 Selby



2018 Williams



2019 Judd Trump (Angl.)



2020 O'Sullivan



2021 Selby



2022 O'Sullivan

najviac titulov na MS v modernej ére:



7 Stephen Hendry (Škót.), O'Sullivan



6 Steve Davis (Angl.), Ray Reardon (Wal.)



4 Higgins, Selby



3 John Spencer (Angl.), Williams



2 Alex Higgins (S. Ír.)



vizitka Ronnieho O'Sullivana:



narodenie: 5. decembra 1975 (46 rokov), Wordsley, Anglicko



profesionálny debut: 1992



prezývka: Raketa



najvyššie postavenie vo svetovom rebríčku: 1. miesto



súčasné postavenie vo svetovom rebríčku: 1. miesto (k 4. aprílu 2022)



najvyšší nábeh: 147 bodov (15-krát)



najväčšie úspechy: sedemnásobný majster sveta (2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020, 2022), sedemnásobný víťaz UK Championship (1993, 1997, 2001, 2007, 2014, 2017, 2018), sedemnásobný víťaz The Masters (1995, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016, 2017), víťaz rekordných 39 bodovaných turnajov



Sheffield 3. mája (TASR) - Angličan Ronnie O'Sullivan získal siedmy titul majstra sveta v snookri. Vo finále MS zvíťazil nad krajanom Juddom Trumpom 18:13 a vyrovnal rekord modernej éry v podaní Škóta Stephena Hendryho.Štyridsaťšesťročný O'Sullivan zopakoval víťazstvom v sheffieldskom divadle Crucible svoje úspechy z rokov 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 a 2020. Hendry dominoval na svetových šampionátoch v deväťdesiatych rokoch, keď získal všetky svoje tituly (1990, 1992-1996, 1999). O'Sullivan neuspel vo finále len raz, keď v roku 2014 nestačil na Marka Selbyho. V pondelok zvýšil aj maximum v počte titulov na bodovaných turnajoch - získal ich 39, o tri viac ako Hendry.Rekordný počet trofejí z podujatí "Trojkoruny" zvýšil na dvadsaťjeden, okrem siedmich z MS má v zbierke sedem triumfov na UK Championship (1993, 1997, 2001, 2007, 2014, 2017, 2018) aj The Masters (1995, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016, 2017).naznačil O´Sullivan vo vysielaní Eurosportu ambíciu pokúsiť sa aj o ôsmy titul.Vlani vypadol ako obhajca už v druhom kole. Tento rok prešiel na úvod ako nasadená dvojka cez Davida Gilberta 10:5. V druhom kole zdolal Marka Allena 13:4. V súboji o najlepšiu štvorku si poradil so Škótom Stephenom Maguireom 13:5 a v semifinále vyradil štvornásobného majstra sveta Johna Higginsa 17:11.Na začiatku finále O'Sullivan otočil na 5:1 a nedeľu ukončil za stavu 12:5. V tretej časti však prišiel o veľký kus náskoku a v pondelok večer sa začínalo za stavu 14:11. K triumfu mal blízko už pred prestávkou, jeho súper však nakoniec uhral jeden frejm. Po pauze už "The Rocket" doviedol zápas do úspešného konca, po ktorom sa s Trumpom dlho a emotívne objali:Tridsaťdvaročný Trump bojoval o svoj druhý majstrovský titul, triumfoval v roku 2019, keď zdolal Higginsa 18:9.povedal Trump.