Oszkár Világi kúpil druholigový maďarský klub ETO Győr

Dunajská Streda 3. februára (TASR) - Majiteľ futbalového tímu DAC Dunajská Streda Oszkár Világi kúpil aj maďarský klub ETO Győr. Štvornásobný maďarský šampión aktuálne hráva v druhej lige.



Klub z mesta neďaleko slovenských hraníc patril tradične v Maďarsku medzi popredné a svoj štvrtý majstrovský titul oslavoval ešte v roku 2013. V roku 2015 však zbankrotoval a presunul sa do nižších súťaží. "Je to veľký klub s históriou a tradíciou. Viedol som rozhovory aj o prevzatí iných tímov, no u nich som nevidel možnosť na synergiu," povedal Világi v rozhovore, ktorý TASR spracoval z facebooku Športu RTVS.



Majiteľ fortunaligového tímu zo Žitného ostrova sľubuje, že vzťah medzi jeho oboma klubmi bude rovnovážny. "DAC a ETO v regióne súperili o talenty. Teraz budeme spoločne rozmýšľať a môžeme rásť," vyhlásil Világi.