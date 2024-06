Otec Courtoisa verí v zmierenie, zväz potvrdil jeho neúčasť na ME

Brusel 2. júna (TASR) - Belgická futbalová asociácia (RBFA) v nedeľu oznámila, že neplánuje dodatočne povolať Thibauta Courtoisa do kádra na blížiace sa ME v Nemecku. Po sobotnom finále Ligy majstrov povedal otec brankára Realu Madrid, že verí v zmierenie jeho syna a hlavného trénera Domenica Tedesca ešte pred európskym šampionátom. Belgičania budú 17. júna prvý súper Slovenska na ME, v základnej E-skupine sa stretnú aj s Rumunskom a Ukrajinou.



Courtois v pôvodnej 25-člennej nominácii nefiguruje. Belgicko môže ešte do 7. júna urobiť v nominácii zmeny, no riadiaci orgán tamojšieho futbalu potvrdil, že Courtois do kádra nepribudne ani po finále Ligy majstrov, v ktorom výrazne prispel k triumfu Realu nad Borussiou Dortmund (2:0). "Žiaľ, majstrovstvá Európy budeme hrať bez neho. Teraz sa na to už nemusíme sústrediť, je úlohou federácie, aby ´zahladila vrásky´. To je absolútne nevyhnutné," citovala agentúra Reuters technického riaditeľa RBFA Francka Vercauterena, ktorý dodal: "Nikdy sme nepochybovali o jeho kvalitách alebo o tom, že nebude fit. No teraz musíme túto záležitosť uzavrieť."



Tedesco sa nedávno po oznámení nominácie na šampionát vyjadril aj k neúčasti Courtoisa, ktorý sa do zostavy Realu vrátil po dlhodobom zranení: "Bol úprimný, vyjadril sa jasne a naozaj skoro oznámil, že nechce hrať na ME. On pozná svoje telo najlepšie. Je iné hrať každé tri či štyri dni na turnaji, akým je EURO. Posledná informácia, ktorú sme brali do úvahy bola, že nie je pripravený. Potom sme už plánovali prípravu s hráčmi, ktorí sú schopní hrať."



Courtoisov otec Thierry po sobotnom finále LM proti Borussii Dortmund belgickej televízii povedal, že dúfa v zblíženie oboch strán: "Verím, že sa problém podarí vyriešiť." Tridsaťdvaročný brankár má s Tedescom napäté vzťahy od júna 2023 po tom, čo počas neúčasti zraneného Kevina De Bruyneho nosil namiesto neho kapitánsku pásku útočník Romelu Lukaku. Courtois očakával, že ju dostane on a neskôr uviedol, že Tedesco stratil jeho dôveru.