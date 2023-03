Otec Fatiho by si prial vidieť syna inde ako v FC Barcelona

Barcelona 20. marca (TASR) - Otec španielskeho futbalového reprezentanta Ansua Fatiho si želá, aby jeho syn odišiel z FC Barcelona. Nepáči sa mu, ako sa klub voči nemu správa. Zároveň však priznal, že jeho syn preferuje zotrvanie v mužstve.



Dvadsaťročný Fati je odchovanec klubu. "Rozčuľuje ma, keď neustále hrá minútu, dve, tri. Nehovorím, že by mal neustále nastúpiť v základe, sú tu skvelí útočníci. Lenže Ansu je reprezentant, číslo 10, odchovanec La Masie. Nemôžem tlačiť Ansua do niečoho, čo nechce urobiť, no ak sa situácia nezmení, som za to, aby odišiel," vyhlásil podľa AFP Bori Fati, ktorý má za sebou už aj stretnutie so synovým agentom ohľadom jeho ďalšej budúcnosti.